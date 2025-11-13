Prefeitura de Fortaleza abre seleção pública com 32 vagas; confira

A Prefeitura de Fortaleza lançou edital de seleção pública com 32 vagas para o Sistema Único de Assistência Social (Suas). As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior de Pedagogia e Terapia Ocupacional.

As vagas são para convocação imediata e para formação de cadastro de reserva. O edital ainda prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente.

A remuneração prevista é de R$ 2.949,77, além de auxílio-transporte e auxílio-refeição.

Inscrições

As inscrições já estão abertas e seguem até as 23h59 do dia 14 de dezembro, exclusivamente pelo Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 120, e o pagamento deverá ser efetuado até a data de vencimento do boleto.

Prova

A seleção será composta por duas etapas: objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 40 questões de múltipla escolha, e análise curricular, de caráter classificatório, destinada aos candidatos aprovados na primeira fase.

A prova objetiva será aplicada no dia 18 de janeiro de 2026, em Fortaleza. Já a análise curricular ocorrerá entre os dias 31 de janeiro e 3 de fevereiro de 2026.

O processo seletivo tem validade para atender demandas temporárias e emergenciais do Município na área da proteção social. Os candidatos aprovados serão lotados na SDHDS, conforme a necessidade da Administração Pública e a ordem de classificação final.

Mais informações podem ser obtidas nos números: (85) 2018-0118 e 2018-0119.