IBGE abrirá concurso com 9.580 vagas; edital sai ainda em novembro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deve anunciar, neste mês de novembro, um concurso público com 9,5 mil vagas temporárias de nível médio. O processo seletivo será realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Se ocorrerem dentro do previsto, as provas serão aplicadas em janeiro de 2026. Já o resultado final deve ser divulgado em março do mesmo ano.

Os aprovados devem atuar como agentes de pesquisa e mapeamento e supervisores de coleta e qualidade.

Os prazos dos contratos serão de um ano, podendo prorrogar para até três anos, no máximo. Não foi dito ainda qual será a remuneração de cada cargo.

Último concurso

O último concurso do IBGE foi em 2023. À época, o governo federal autorizou a contratação de 8,1 mil funcionários temporários para elaboração de pesquisas.

Além disso, no ano passado, o instituto ofertou 895 oportunidades por meio do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).