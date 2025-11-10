IBGE abrirá concurso com 9.580 vagas; edital sai ainda em novembro
As vagas serão temporárias.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deve anunciar, neste mês de novembro, um concurso público com 9,5 mil vagas temporárias de nível médio. O processo seletivo será realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Se ocorrerem dentro do previsto, as provas serão aplicadas em janeiro de 2026. Já o resultado final deve ser divulgado em março do mesmo ano.
Os aprovados devem atuar como agentes de pesquisa e mapeamento e supervisores de coleta e qualidade.
Os prazos dos contratos serão de um ano, podendo prorrogar para até três anos, no máximo. Não foi dito ainda qual será a remuneração de cada cargo.
Último concurso
O último concurso do IBGE foi em 2023. À época, o governo federal autorizou a contratação de 8,1 mil funcionários temporários para elaboração de pesquisas.
Além disso, no ano passado, o instituto ofertou 895 oportunidades por meio do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).