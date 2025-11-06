Diário do Nordeste
Maioria das uniões entre casais no CE é consensual e dispensa cerimônias, diz IBGE

Opção apenas por casamentos religiosos fica em terceiro plano no Estado.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Foto de silhueta de casal sentado na parede de um espigão de Fortaleza em frente ao mar, ao pôr do sol. O homem, à esquerda, usa bermuda e está sem camisa. A mulher usa camiseta e óculos. Ao fundo, é possível ver detalhes de prédios da orla.
Legenda: Quatro em cada 10 pessoas em união no Ceará vive em união consensual.
Foto: Camila Lima.

A ampla maioria de pessoas com algum tipo de união conjugal no Ceará está em relacionamentos sem registro "formal", classificados como "uniões consensuais". Ao todo, são 1.532.207 cearenses nessa condição, ou cerca de 40% das pessoas de 10 anos ou mais que vivem em união no Estado.

O número é superior ao de casamentos civis (778.680) e muito maior que o de uniões exclusivamente religiosas (253.440), que ficam em terceiro plano. Os dados do Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram divulgados nesta quarta-feira (5). 

O levantamento mostra que a “informalidade” permanece como a principal forma de constituição familiar no Estado. Ainda assim, a segunda forma mais comum de união é a soma do casamento civil com o religioso, opção de 1.240.481 pessoas (32,6% do total).

A predominância da união consensual no Ceará acompanha o padrão nacional (38,9% são desse tipo, o mais comum), mas o Estado se destaca no Nordeste, atrás apenas da Bahia (2.740.716) e Pernambuco (1.637.790).

Foto de um casamento coletivo no Ceará. A foto mostra detalhes das mãos de casais unidas e levantadas em oração. Em primeiro plano, está uma mulher de cabelos pretos, unhas pintadas e aliança de ouro. Ao fundo, desfocada, há outra mulher de vestido azul.
Legenda: Cerca de um terço dos casais no Ceará formalizou a união tanto em cartório quanto em cerimônia religiosa.
Foto: José Leomar.

Para o IBGE, o crescimento dessa modalidade indica “uma mudança de valores culturais, além de se considerar os custos da formalização de um casamento”, revelando-se predominância entre a população mais jovem.

Renda também importa: “observou-se que a união consensual estava relacionada a condições socioeconômicas mais precárias, na medida em que as pessoas nas faixas de menor rendimento domiciliar per capita tiveram maior representação nesse tipo de união”.

Veja os Estados que lideram no número de pessoas em cada tipo de união:

Uniões consensuais

  1. São Paulo – 6.346.698
  2. Bahia – 2.740.716
  3. Minas Gerais – 2.664.651
  4. Rio de Janeiro – 2.645.594
  5. Rio Grande do Sul – 2.388.034
  6. Pará – 1.905.657
  7. Paraná – 1.848.950
  8. Pernambuco – 1.637.790
  9. Santa Catarina – 1.589.988
  10. Ceará – 1.532.207

Apenas casamento civil

  1. São Paulo – 4.641.877
  2. Minas Gerais – 1.604.384
  3. Rio de Janeiro – 1.429.713
  4. Bahia – 1.274.535
  5. Paraná – 1.032.611
  6. Pernambuco – 958.292
  7. Rio Grande do Sul – 825.623
  8. Ceará – 778.680
  9. Goiás – 718.854
  10. Maranhão – 667.584

Mesmo com menores números no país, o Ceará também ocupa posição de destaque entre aqueles que optaram por se casar apenas em cerimônia religiosa. Segundo o IBGE, isso se aplica para a pessoa que vivia em companhia de cônjuge com quem era casada somente no religioso, em qualquer religião ou culto:

  1. Bahia – 262.044
  2. Ceará – 253.440
  3. São Paulo – 197.246
  4. Piauí – 192.186
  5. Pará – 189.296
  6. Maranhão – 154.973
  7. Minas Gerais – 136.503
  8. Paraná – 135.599
  9. Santa Catarina – 101.147
  10. Rio Grande do Sul – 100.944

