Prefeitura de Eusébio faz concurso com salário de até R$ 5,8 mil; veja detalhes

A Prefeitura de Eusébio, na Grande Fortaleza, lançou edital para concurso público de níveis médio e superior, com 423 vagas imediatas para a Educação. A carga horaria semanal é de 40h, e os salários-base variam de R$ 1.858,34 a R$ 5.486, a depender do cargo.

As inscrições já estão abertas, são exclusivamente feitas na página do Instituto Consulpam e seguem até o dia 26 de novembro.

O valor da inscrição varia conforme o nível de escolaridade da vaga: R$ 120 (nível superior incompleto) e R$ 160 (nível superior completo).

Veja também Papo Carreira Resultado da prova objetiva do CNU 2025 é divulgado a partir desta quarta (12) Papo Carreira Escola oferece 300 vagas para cursos gratuitos em Fortaleza

Para candidatos interessados em pedir isenção da taxa, a solicitação pode ser feita até sexta-feira (14).

Estão aptos para a isenção:

Doadores de medula óssea

Cidadãos de baixa renda

Doadores de sangue

O concurso disponibiliza vaga para os candidatos cotistas negros e/ou PCDs.

Veja vagas e salários do concurso da Prefeitura de Eusébio:

Cargo Vagas Imediatas Cadastro de reserva Nível Auxiliar de Sala de Aula 65 200 Superior Incompleto Professor de Artes 2 6 Superior Completo Professor de Ciências 2 3 Superior Completo Professor de Educação Física 6 18 Superior Completo Professor de Educação Religiosa 2 6 Superior Completo Professor de Geografia 6 18 Superior Completo Professor de História 6 18 Superior Completo Professor de Língua Inglesa 3 9 Superior Completo Professor de Língua Portuguesa 12 36 Superior Completo Professor de Matemática 10 30 Superior Completo Professor Polivalente 300 900 Superior Completo Psicopedagogo 4 12 Superior Completo Educador Social 3 19 Superior Incompleto Pedagogo 2 6 Superior Completo

Provas do concurso

A prova será dividida em três etapas: uma prova objetiva, que será eliminatória e classificatória para todos os cargos; uma prova didática, de cárter eliminatório e classificatório para os cargos de nível superior completo; e uma prova de títulos, com caráter classificatório para os cargos de nível superior completo.

Cronograma do concurso: