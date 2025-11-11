Prefeitura de Eusébio faz concurso com salário de até R$ 5,8 mil; veja detalhes
São 423 vagas para a Educação.
A Prefeitura de Eusébio, na Grande Fortaleza, lançou edital para concurso público de níveis médio e superior, com 423 vagas imediatas para a Educação. A carga horaria semanal é de 40h, e os salários-base variam de R$ 1.858,34 a R$ 5.486, a depender do cargo.
As inscrições já estão abertas, são exclusivamente feitas na página do Instituto Consulpam e seguem até o dia 26 de novembro.
O valor da inscrição varia conforme o nível de escolaridade da vaga: R$ 120 (nível superior incompleto) e R$ 160 (nível superior completo).
Veja também
Para candidatos interessados em pedir isenção da taxa, a solicitação pode ser feita até sexta-feira (14).
Estão aptos para a isenção:
- Doadores de medula óssea
- Cidadãos de baixa renda
- Doadores de sangue
O concurso disponibiliza vaga para os candidatos cotistas negros e/ou PCDs.
Veja vagas e salários do concurso da Prefeitura de Eusébio:
|Cargo
|Vagas Imediatas
|Cadastro de reserva
|Nível
|Auxiliar de Sala de Aula
|65
|200
|Superior Incompleto
|Professor de Artes
|2
|6
|Superior Completo
|Professor de Ciências
|2
|3
|Superior Completo
|Professor de Educação Física
|6
|18
|Superior Completo
|Professor de Educação Religiosa
|2
|6
|Superior Completo
|Professor de Geografia
|6
|18
|Superior Completo
|Professor de História
|6
|18
|Superior Completo
|Professor de Língua Inglesa
|3
|9
|Superior Completo
|Professor de Língua Portuguesa
|12
|36
|Superior Completo
|Professor de Matemática
|10
|30
|Superior Completo
|Professor Polivalente
|300
|900
|Superior Completo
|Psicopedagogo
|4
|12
|Superior Completo
|Educador Social
|3
|19
|Superior Incompleto
|Pedagogo
|2
|6
|Superior Completo
Provas do concurso
A prova será dividida em três etapas: uma prova objetiva, que será eliminatória e classificatória para todos os cargos; uma prova didática, de cárter eliminatório e classificatório para os cargos de nível superior completo; e uma prova de títulos, com caráter classificatório para os cargos de nível superior completo.
Cronograma do concurso:
- Pedido de isenção: 10/11 a 14/11/2025
- Inscrições: até 26/11/2025
- Aplicação de provas objetivas: 6 e 7/12/2025
- Aplicação das provas didáticas: 28/12/2025
- Divulgação de gabaritos preliminares: 8/12/2025
- Resultado final do concurso: 14/1/2026