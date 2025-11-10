Resultado da prova objetiva do CNU 2025 é divulgado a partir desta quarta (12)

O resultado do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) 2 começa a ser divulgado nesta quarta-feira (12), com a imagem dos cartões de resposta, as notas finais das Provas Objetivas e a convocação da Prova Discursiva.

Segundo cronograma do Governo Federal, o exame discursivo ocorre em 7 de dezembro.

As informações serão publicadas no site do CPNU, disponibilizado por meio do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) e também por meio da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame.

Os participantes que passarem na primeira fase terão entre 12 de novembro e 1º de dezembro para conferirem o Cartão de Confirmação de inscrição na prova discursiva, por meio do portal da FGV.

O CPNU 2 foi aplicado em todo o Brasil simultaneamente no último dia 5 de outubro. Um total de 761.528 pessoas se inscreveu no concurso.

Veja o cronograma do CNU: