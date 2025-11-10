Resultado da prova objetiva do CNU 2025 é divulgado a partir desta quarta (12)
Veja o cronograma.
O resultado do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) 2 começa a ser divulgado nesta quarta-feira (12), com a imagem dos cartões de resposta, as notas finais das Provas Objetivas e a convocação da Prova Discursiva.
Segundo cronograma do Governo Federal, o exame discursivo ocorre em 7 de dezembro.
As informações serão publicadas no site do CPNU, disponibilizado por meio do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) e também por meio da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame.
Os participantes que passarem na primeira fase terão entre 12 de novembro e 1º de dezembro para conferirem o Cartão de Confirmação de inscrição na prova discursiva, por meio do portal da FGV.
O CPNU 2 foi aplicado em todo o Brasil simultaneamente no último dia 5 de outubro. Um total de 761.528 pessoas se inscreveu no concurso.
Veja o cronograma do CNU:
- Aplicação da Prova Discursiva: 07/12/2025
- Divulgação da Nota Preliminar da Prova Discursiva e disponibilização do espelho de correção: 23/01/2026
- Prazo para pedidos de revisão das notas da Prova Discursiva: 26 e 27/01/2026
- Divulgação do resultado dos pedidos de revisão e do Resultado Definitivo da Prova Discursiva: 18/02/2026
- Divulgação do resultado dos pedidos de revisão dos títulos e do resultado definitivo dos procedimentos para pessoas candidatas negras, indígenas, quilombolas e PcD: 18/02/2026
- Divulgação das listas de classificação (vagas imediatas e lista de espera), após fases I a IV: 20/02/2026
- 1ª Convocação para confirmação de interesse das pessoas classificadas: 20/02/2026
- Período para a 1ª confirmação de interesse: 21 a 23/02/2026
- Divulgação das listas após 1ª confirmação de interesse: 27/02/2026
- 2ª Convocação para confirmação de interesse: 27/02/2026
- Período para a 2ª confirmação de interesse: 28/02 a 02/03/2026
- Divulgação das listas após 2ª confirmação de interesse: 06/03/2026
- 3ª Convocação para confirmação de interesse: 06/03/2026
- Período para a 3ª confirmação de interesse: 07 a 09/03/2026
- Divulgação das listas após 3ª confirmação de interesse: 16/03/2026
- Início das convocações para nomeação e, quando couber, para Investigação Social e Funcional; Defesa de Memorial e Prova Oral; Curso ou Programa de Formação: 16/03/2026