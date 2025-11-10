Independência abre inscrições para concurso público; veja detalhes

A Câmara Municipal de Independência, no interior do Ceará, está com inscrições abertas para concurso público. São oferecidas pela Casa Legislativa 10 vagas em diferentes níveis de ensino e para diversos cargos administrativos.

As inscrições tiveram início na última quinta-feira (6) e seguem até o dia 7 de dezembro, exclusivamente pelo site do Instituto Seletiva, responsável pelo certame.

Os valores das inscrições variam entre R$ 80 e R$ 95, conforme o nível de escolaridade do candidato.

Além dos cargos que devem ser preenchidos imediatamente após o concurso, são oferecidas vagas no Cadastro de Reserva.

>>> Confira o edital

Veja os cargos disponíveis e os salários

Auxiliar de Serviços Gerais (1): R$ 1.518

(1): R$ 1.518 Assessor Administrativo (1): R$ 1.800

(1): R$ 1.800 Assessor de Comunicação (1): R$ 1.518

(1): R$ 1.518 Assistente de Documentação (1): R$ 1.518

(1): R$ 1.518 Assistente de Recepção (1): R$ 1.518

(1): R$ 1.518 Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio (1): R$ 1.800

(1): R$ 1.800 Coordenador de Coleta de Preços e Compras (1): R$ 1.800

(1): R$ 1.800 Coordenador de Fiscalização Contratual (1): R$ 1.800

(1): R$ 1.800 Coordenador de Recursos Humanos (1): R$ 1.800

(1): R$ 1.800 Controlador Geral (1): R$ 2.500

Prova objetiva e resultado

As provas objetivas do concurso serão aplicadas no dia 21 de dezembro deste ano. Já o resultado final do concurso será divulgado no dia 23 de janeiro de 2026.