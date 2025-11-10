Independência abre inscrições para concurso público; veja detalhes
Interessados podem se inscrever até o próximo dia 7 de dezembro.
A Câmara Municipal de Independência, no interior do Ceará, está com inscrições abertas para concurso público. São oferecidas pela Casa Legislativa 10 vagas em diferentes níveis de ensino e para diversos cargos administrativos.
As inscrições tiveram início na última quinta-feira (6) e seguem até o dia 7 de dezembro, exclusivamente pelo site do Instituto Seletiva, responsável pelo certame.
Os valores das inscrições variam entre R$ 80 e R$ 95, conforme o nível de escolaridade do candidato.
Além dos cargos que devem ser preenchidos imediatamente após o concurso, são oferecidas vagas no Cadastro de Reserva.
Veja os cargos disponíveis e os salários
- Auxiliar de Serviços Gerais (1): R$ 1.518
- Assessor Administrativo (1): R$ 1.800
- Assessor de Comunicação (1): R$ 1.518
- Assistente de Documentação (1): R$ 1.518
- Assistente de Recepção (1): R$ 1.518
- Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio (1): R$ 1.800
- Coordenador de Coleta de Preços e Compras (1): R$ 1.800
- Coordenador de Fiscalização Contratual (1): R$ 1.800
- Coordenador de Recursos Humanos (1): R$ 1.800
- Controlador Geral (1): R$ 2.500
Prova objetiva e resultado
As provas objetivas do concurso serão aplicadas no dia 21 de dezembro deste ano. Já o resultado final do concurso será divulgado no dia 23 de janeiro de 2026.
