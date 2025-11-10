Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Escola oferece 300 vagas para cursos gratuitos em Fortaleza

Veja as capacitações disponíveis.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
A foto mostra pessoas usando aventais laranja enquanto preparam massa sobre uma bancada enfarinhada. Os aventais trazem o logotipo do Governo do Estado do Ceará, da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco
Legenda: Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, em parceria com o setor público da Secretaria do Ceará (Secult Ceará), gerido pelo Istituto Dragão do Mar (IDM), está com inscrições abertas para cursos gratuitos.
Foto: Reprodução / Divulgação Governo do Estado do Ceará.

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco abre inscrições para sete cursos básicos gratuitos, nesta segunda e terça-feira (11 e 12 de novembro), das 9h às 17h, por meio do site oficial da instituição.

Ao todo, serão ofertadas 310 vagas, distribuídas nas modalidades presencial e on-line, todas com carga horária de 20h cada.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Concurso público da SAP com 600 vagas para policial penal tem etapas retomadas

teaser image
Papo Carreira

PCMG lança edital com 104 vagas e renumeração de até R$ 1,9 mil

teaser image
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (10)

 

As formações, que ocorrem entre os dias 17 e 28 de novembro, abrangem temas voltados à gastronomia natalina e marketing digital.

Inscrições

Os candidatos podem realizar a inscrição por meio deste link, nos dias 11 e 12 de novembro, e preencher o formulário completo. 

Quem preferir pode comparecer presencialmente à Escola de Gastronomia Social para efetuar a inscrição.

Podem participar candidatos a partir de 17 anos. Serão solicitados os seguintes documentos:

  •  RG;
  •  CPF;
  •  Comprovante de endereço. 

Quais são os cursos presenciais

As aulas presenciais ocorrem de 17 a 24 de novembro, das 18h às 21h30. Confira as opções:

• Panetones: Doces e Salgados (20 vagas);

• Tortas e Sobremesas para Ceia Natalina (20 vagas);

• Ceia Natalina: Pratos Quentes (30 vagas).

Quais são os cursos on-line

Os cursos on-line serão realizados de 24 a 28 de novembro, das 18h às 21h30. A exceção é o curso Preparação de Pratos para Buffet, que acontece pela manhã, das 8h30 às 12h.

Confira as opções disponíveis:

• Planejamento e Montagem de Cardápios (60 vagas)

• Finger food: Entradas e Acompanhamentos (60 vagas)

• Marketing Digital: Geração de Conteúdos para Redes Sociais (60 vagas)

• Preparação de Pratos para Buffet (60 vagas) 

Serviço

  • ​Inscrições: 11 e 12 de novembro.
  • ​Resultado: 14 de novembro.
  • Aulas: Presenciais: 17 a 24 de novembro. On-line: 24 a 28 de novembro.
  • Endereço: Rua Manuel Dias Branco, 80 – Cais do Porto, Fortaleza-CE
  • E-mail: coordenacaopedagogica.gastronomiasocial@idm.org.br
  • Telefones: (85) 99295-2122 | (85) 99295-6179

 

Assuntos Relacionados
A foto mostra pessoas usando aventais laranja enquanto preparam massa sobre uma bancada enfarinhada. Os aventais trazem o logotipo do Governo do Estado do Ceará, da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco
Papo Carreira

Escola oferece 300 vagas para cursos gratuitos em Fortaleza

Veja as capacitações disponíveis.

Redação
Há 31 minutos
Imagem mostra pessoa marcando respostas em uma folha de teste de múltipla escolha com caneta. Imagem relacionada a provas e estudos.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (10)

Com salários de até R$ 16,4 mil, vagas são para a Capital e Interior.

Carol Melo
10 de Novembro de 2025
Policiais da Polícia Penal do Ceará em foto em que aparecem de costas com nome na camisa.
Papo Carreira

Concurso público da SAP com 600 vagas para policial penal tem etapas retomadas

Retomada após cumprimento de decisão judicial foi anunciada no DOE.

Redação
08 de Novembro de 2025
Foto de agentes da PCMG.
Papo Carreira

PCMG lança edital com 104 vagas e renumeração de até R$ 1,9 mil

Aprovados realizarão atividades de apoio logístico e administrativo.

Bergson Araujo Costa
07 de Novembro de 2025
Loja da Acal Home Center em Fortaleza.E
Papo Carreira

Acal Home Center abre 30 vagas de emprego; veja cargos

As oportunidades são para diferentes áreas.

Redação
07 de Novembro de 2025
Fachada da Caixa ilustra matéria sobre edital do concurso do banco.
Papo Carreira

Edital Caixa: inscrições abrem nesta sexta-feira (7) com salários de até R$ 16,4 mil

Certame oferta 184 vagas imediatas e mais de 500 para cadastro de reserva.

Renato Bezerra
07 de Novembro de 2025
Fachada da Caixa ilustra matéria sobre concurso do banco.
Papo Carreira

Concurso da Caixa terá 184 vagas e salários de até R$ 14,9 mil

Edital será divulgado nesta sexta-feira (7).

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem de sala de monitoramento ilustra matéria de concurso da Astesp.
Papo Carreira

Artesp abre concurso público com salários de até R$ 12 mil; veja cargos

São ofertadas 142 vagas em cargos de níveis médio e superior.

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre seleção para Secretaria dos Direitos Humanos de Fortaleza.
Papo Carreira

Prefeitura abre seleção com 32 vagas para Secretaria dos Direitos Humanos

As oportunidades são para graduados em Pedagogia e Terapia Ocupacional.

Redação
05 de Novembro de 2025
Imagem de policiais ilustra matéria sobre concurso da Polícia Civil do Piauí.
Papo Carreira

Polícia Civil do Piauí abre concurso com salários de até R$ 20,6 mil; veja cargos

São ofertadas 180 vagas imediatas, sendo 25% para pessoas pretas e pardas.

Renato Bezerra
05 de Novembro de 2025
Imagem de estudante ilustra matéria sobre cursos ofertados pelo Centec.
Papo Carreira

Instituto Centec abre mais de 2,9 mil vagas em cursos gratuitos; veja detalhes

As aulas ocorrerão nas modalidades presencial e EAD.

Redação
04 de Novembro de 2025
Imagem de reitoria da UFC ilustra matéria sobre novo concurso da universidade.
Papo Carreira

UFC divulga editais de concursos públicos com 77 vagas; veja detalhes

Oportunidades são para cargos de nível médio/técnico e superior.

Renato Bezerra
04 de Novembro de 2025
Gabarito ilustra matéria sobre concursos públicos com inscrições abertas em novembro
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em novembro de 2025

As vagas são para candidatos com diferentes níveis de ensino.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre concursos da semana no Ceará
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (3)

Há oportunidades com salários de até R$ 5 mil.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem de candidato fazendo prova ilustra matéria de seleção pública em Icapuí.
Papo Carreira

Prefeitura de Icapuí divulga seleção de professores e gestores escolares; veja editais

Remunerações iniciais variam de R$ 1.518 a R$ 5 mil.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre reabertura das inscrições do Concurso Público Unificado de Pernambuco.
Papo Carreira

Concurso Público Unificado de Pernambuco reabre inscrições; veja novo cronograma

Certame oferta 460 vagas imediatas em nove órgãos estaduais.

Renato Bezerra
30 de Outubro de 2025
Imagem do cantor Toinho Horta toocando guitarra e sorrindo.
Papo Carreira

Vila das Artes abre 60 vagas para workshop com Toninho Horta

As inscrições podem ser feitas até as 18h do dia 5 de novembro.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem de pessoa trabalhando em um computador ilustra matéria sobre programa de estágio.
Papo Carreira

Empresa de soluções financeiras abre vagas de estágio em Fortaleza

As oportunidades estão disponíveis em postos presenciais e híbridos.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem ilustra matéria sobre cursos da Cagece.
Papo Carreira

Cagece oferta cursos profissionalizantes gratuitos em novembro; veja lista

As matrículas serão realizadas no próximo sábado (1º).

Redação
29 de Outubro de 2025
Professores caminham em direção a local de prova do PND.
Papo Carreira

Inep divulga gabarito preliminar da PND 2025

O prazo para interposição de recursos começa nesta terça e segue até quarta-feira (29).

Redação
28 de Outubro de 2025