Escola oferece 300 vagas para cursos gratuitos em Fortaleza

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco abre inscrições para sete cursos básicos gratuitos, nesta segunda e terça-feira (11 e 12 de novembro), das 9h às 17h, por meio do site oficial da instituição.

Ao todo, serão ofertadas 310 vagas, distribuídas nas modalidades presencial e on-line, todas com carga horária de 20h cada.

As formações, que ocorrem entre os dias 17 e 28 de novembro, abrangem temas voltados à gastronomia natalina e marketing digital.

Inscrições

Os candidatos podem realizar a inscrição por meio deste link, nos dias 11 e 12 de novembro, e preencher o formulário completo.

Quem preferir pode comparecer presencialmente à Escola de Gastronomia Social para efetuar a inscrição.

Podem participar candidatos a partir de 17 anos. Serão solicitados os seguintes documentos:

RG;

CPF;

Comprovante de endereço.

Quais são os cursos presenciais

As aulas presenciais ocorrem de 17 a 24 de novembro, das 18h às 21h30. Confira as opções:

• Panetones: Doces e Salgados (20 vagas);

• Tortas e Sobremesas para Ceia Natalina (20 vagas);

• Ceia Natalina: Pratos Quentes (30 vagas).

Quais são os cursos on-line

Os cursos on-line serão realizados de 24 a 28 de novembro, das 18h às 21h30. A exceção é o curso Preparação de Pratos para Buffet, que acontece pela manhã, das 8h30 às 12h.

Confira as opções disponíveis:

• Planejamento e Montagem de Cardápios (60 vagas)

• Finger food: Entradas e Acompanhamentos (60 vagas)

• Marketing Digital: Geração de Conteúdos para Redes Sociais (60 vagas)

• Preparação de Pratos para Buffet (60 vagas)

Serviço