Escola oferece 300 vagas para cursos gratuitos em Fortaleza
Veja as capacitações disponíveis.
A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco abre inscrições para sete cursos básicos gratuitos, nesta segunda e terça-feira (11 e 12 de novembro), das 9h às 17h, por meio do site oficial da instituição.
Ao todo, serão ofertadas 310 vagas, distribuídas nas modalidades presencial e on-line, todas com carga horária de 20h cada.
As formações, que ocorrem entre os dias 17 e 28 de novembro, abrangem temas voltados à gastronomia natalina e marketing digital.
Inscrições
Os candidatos podem realizar a inscrição por meio deste link, nos dias 11 e 12 de novembro, e preencher o formulário completo.
Quem preferir pode comparecer presencialmente à Escola de Gastronomia Social para efetuar a inscrição.
Podem participar candidatos a partir de 17 anos. Serão solicitados os seguintes documentos:
- RG;
- CPF;
- Comprovante de endereço.
Quais são os cursos presenciais
As aulas presenciais ocorrem de 17 a 24 de novembro, das 18h às 21h30. Confira as opções:
• Panetones: Doces e Salgados (20 vagas);
• Tortas e Sobremesas para Ceia Natalina (20 vagas);
• Ceia Natalina: Pratos Quentes (30 vagas).
Quais são os cursos on-line
Os cursos on-line serão realizados de 24 a 28 de novembro, das 18h às 21h30. A exceção é o curso Preparação de Pratos para Buffet, que acontece pela manhã, das 8h30 às 12h.
Confira as opções disponíveis:
• Planejamento e Montagem de Cardápios (60 vagas)
• Finger food: Entradas e Acompanhamentos (60 vagas)
• Marketing Digital: Geração de Conteúdos para Redes Sociais (60 vagas)
• Preparação de Pratos para Buffet (60 vagas)
Serviço
- Inscrições: 11 e 12 de novembro.
- Resultado: 14 de novembro.
- Aulas: Presenciais: 17 a 24 de novembro. On-line: 24 a 28 de novembro.
- Endereço: Rua Manuel Dias Branco, 80 – Cais do Porto, Fortaleza-CE
- E-mail: coordenacaopedagogica.gastronomiasocial@idm.org.br
- Telefones: (85) 99295-2122 | (85) 99295-6179