Concursos e seleções no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (10)

Com salários de até R$ 16,4 mil, vagas são para a Capital e Interior.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 10:16)
Papo Carreira
Imagem mostra pessoa marcando respostas em uma folha de teste de múltipla escolha com caneta. Imagem relacionada a provas e estudos.
Legenda: Seleções são para diversas áreas, como saúde e educação.
Foto: Kate Mangostar/Freepik.

O Ceará está com inscrições abertas para seleções e concursos públicos. Nesta segunda-feira (10), há oportunidades em várias localidades, desde a Capital ao Interior, e com salários de até R$ 16.495.

Veja as inscrições abertas no Ceará

Professor substituto IFCE-Crateús

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está com uma vaga aberta para seleção de professor substituto para o campus de Crateús. A oportunidade é voltada para candidatos com ensino superior.

O salário é R$ 4.326,60, podendo ser superior a depender da titulação do selecionado, e a carga horária é de 40 horas semanais. 

Os interessados têm até esta segunda-feira para se inscrever, através do portal de seleções do IFCE

Para participar, o candidato terá que pagar taxa de R$ 150, até terça-feira (11). 

>> Acesse edital da seleção

Prefeitura de Maranguape

Prefeitura de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu edital com 335 vagas. As oportunidades são distribuídas para professores e psicopedagogos. Os salários chegam a R$ 4.885,64. A banca organizadora é o Instituto Consulpam.

O valor das inscrições é de R$ 195. Elas serão realizadas exclusivamente na página do concurso no site do Instituto Consulpam até o dia 17 de novembro, conforme o cronograma de atividades do edital.

>> Acesse edital do concurso

Secretaria de Educação de Icapuí

No interior do Ceará, a prefeitura de Icapuí abriu inscrição de seleção pública para a contratação de professores e gestores escolares, com 303 vagas, sendo 52 imediatas e 251 para cadastro de reserva. As remunerações iniciais variam de R$ 1.518,00 a R$ 5.000,00.

As inscrições podem ser feitas até 24 de novembro, pelo site da Fundação CETREDE, responsável pelo certame. A taxa é de R$ 125,00 ou R$ 140,00, a depender do cargo pretendido.

>> Acesse o edital do processo seletivo

Secretaria de Educação de Eusébio

A Prefeitura de Eusébio está com inscrições abertas para 423 vagas de concurso público para a área da educação. As oportunidades são voltadas para candidatos com ensino superior completo e incompleto (auxiliar de sala). 

Há oportunidades para funções como: 

  • Professor (diversas áreas) — 349 vagas;
  • Auxiliar de sala — 65 vagas;
  • Psicopedagogo — 4 vagas;
  • Educador Social — 3 vagas;
  • Pedagogo — 2 vagas.

Os salários são de até R$ 5.486 e as inscrições seguem abertas até 26 de novembro, pelo site do Consulpam, banca organizadora do certame.

Para participar é necessário pagar uma taxa de até R$ 160, a depender da vaga. Inscritos no CadÚnico e doadores de sangue e de medula podem solicitar a isenção do valor ao se candidatar. 

>> Acesse edital do concurso

Concurso Caixa  

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para 184 vagas imediatas de nível superior distribuídas em todo o País. 

Os cargos ofertados são os de:

  • Arquiteto;
  • Engenheiro Civil;
  • Engenheiro de Segurança;
  • Engenheiro Elétrico;
  • Engenheiro Mecânico;
  • Médico do Trabalho. 

Para as funções de Arquiteto e Engenheiro, a jornada diária é de 8 horas, com remuneração mensal de R$ 16.495. Para o cargo de Médico do Trabalho, a jornada prevista é de 6 horas diárias, com salário de R$ 12.371 mensais

Para participar é necessário se inscrever até 8 de dezembro no site da Cesgranrio, banca responsável pelo certame.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 68. Doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção de taxa até a próxima sexta-feira (14). 

>> Acesse edital do concurso

Oficial temporário da Marinha

A Marinha está com inscrições abertas para nove vagas de Serviço Militar Voluntário (SMV) temporário como Oficial de 2ª Classe da Reserva da Marinha (RM2). Os selecionados serão lotados em Fortaleza.  

Com salário inicial de R$ 9 mil, as oportunidades são voltadas para Oficial Temporário em diferentes áreas:

  • Cirurgião-dentista (endodontia) — 1 vaga;
  • Ciências Contábeis — 3 vagas;
  • Psicologia — 1 vaga;
  • Segurança do Tráfego Aquaviário (STA) — 1 vaga;
  • Engenharia elétrica — 1 vaga;
  • Pedagogia — 1 vaga;
  • Letras Português — 1 vaga. 

As inscrições acontecem pelo site do Comando do 3º Distrito Naval e seguem abertas até 8 de janeiro de 2026

Interessados devem pagar a taxa de R$ 140 para participar. Beneficiários do Cadastro Único e membros de famílias de baixa renda podem solicitar a isenção do valor entre esta segunda e quarta-feira (12). 

>> Confira o edital do processo seletivo

Outras seleções

Colégios da PM e dos Bombeiros no Ceará

O edital do processo seletivo para 692 vagas de ingresso nos Colégios da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros de Fortaleza foi publicado na última semana. As inscrições seguem até quarta-feira. 

As inscrições são realizadas somente via internet por meio do site da Recrutamento Brasil.

>> Leia o edital completo

