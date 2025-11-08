Diário do Nordeste
Concurso público da SAP com 600 vagas para policial penal tem etapas retomadas

Retomada após cumprimento de decisão judicial foi anunciada no DOE.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:25)
Papo Carreira
Policiais da Polícia Penal do Ceará em foto em que aparecem de costas com nome na camisa.
Legenda: Vagas do concurso terão remuneração inicial de R$ 3.074,89.
Foto: Divulgação/Governo do Estado do Ceará.

O concurso público da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP), com 600 vagas de nível médio para o cargo de policial penal e 200 vagas para cadastro de reserva, terá as etapas retomadas.

A confirmação foi publicada no Diário Oficial do Estado, o DOE, na sexta-feira (7), explicando a retomada do processo seletivo após cumprimento de decisão judicial e do edital Nº007/2024-SAP.

Com isso, a SAP e a Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag) anunciaram nova convocação para a etapa de Avaliação de Saúde do concurso, que será realizada oficialmente dia 27 de novembro de 2025.

Remuneração do cargo

A remuneração inicial do cargo previsto do concurso é de R$ 3.074,89. Será acrescido ao valor a Gratificação de Atividade Especial de Risco (GAER) no percentual de 100% sobre o vencimento, além de adicional noturno para os regimes de plantão nesse período.

A jornada de trabalho dos servidores será de 40 horas semanais, respeitando o regime de plantão, que consiste em 24 horas corridas por 72 horas de intervalo.

Conforme o edital, a Avaliação de Saúde já é a 5ª etapa do exame, que ainda deve passar pelas seguintes: Procedimento de Heteroidentificação, Curso de Formação Profissional e Investigação Social.

Confira abaixo as oito etapas da seleção:

  • Exame Intelectual
  • Avaliação Biopsicossocial
  • Teste de Aptidão Física
  • Avaliação Psicológica
  • Avaliação de Saúde
  • Procedimento de Heteroidentificação
  • Curso de Formação Profissional
  • Investigação Social
