Concurso público da SAP com 600 vagas para policial penal tem etapas retomadas
Retomada após cumprimento de decisão judicial foi anunciada no DOE.
O concurso público da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP), com 600 vagas de nível médio para o cargo de policial penal e 200 vagas para cadastro de reserva, terá as etapas retomadas.
A confirmação foi publicada no Diário Oficial do Estado, o DOE, na sexta-feira (7), explicando a retomada do processo seletivo após cumprimento de decisão judicial e do edital Nº007/2024-SAP.
Com isso, a SAP e a Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag) anunciaram nova convocação para a etapa de Avaliação de Saúde do concurso, que será realizada oficialmente dia 27 de novembro de 2025.
Remuneração do cargo
A remuneração inicial do cargo previsto do concurso é de R$ 3.074,89. Será acrescido ao valor a Gratificação de Atividade Especial de Risco (GAER) no percentual de 100% sobre o vencimento, além de adicional noturno para os regimes de plantão nesse período.
A jornada de trabalho dos servidores será de 40 horas semanais, respeitando o regime de plantão, que consiste em 24 horas corridas por 72 horas de intervalo.
Conforme o edital, a Avaliação de Saúde já é a 5ª etapa do exame, que ainda deve passar pelas seguintes: Procedimento de Heteroidentificação, Curso de Formação Profissional e Investigação Social.
Confira abaixo as oito etapas da seleção:
- Exame Intelectual
- Avaliação Biopsicossocial
- Teste de Aptidão Física
- Avaliação Psicológica
- Avaliação de Saúde
- Procedimento de Heteroidentificação
- Curso de Formação Profissional
- Investigação Social