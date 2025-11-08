Concurso público da SAP com 600 vagas para policial penal tem etapas retomadas

O concurso público da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP), com 600 vagas de nível médio para o cargo de policial penal e 200 vagas para cadastro de reserva, terá as etapas retomadas.

A confirmação foi publicada no Diário Oficial do Estado, o DOE, na sexta-feira (7), explicando a retomada do processo seletivo após cumprimento de decisão judicial e do edital Nº007/2024-SAP.

Veja também Papo Carreira PCMG lança edital com 104 vagas e renumeração de até R$ 1,9 mil Papo Carreira Acal Home Center abre 30 vagas de emprego; veja cargos

Com isso, a SAP e a Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag) anunciaram nova convocação para a etapa de Avaliação de Saúde do concurso, que será realizada oficialmente dia 27 de novembro de 2025.

Remuneração do cargo

A remuneração inicial do cargo previsto do concurso é de R$ 3.074,89. Será acrescido ao valor a Gratificação de Atividade Especial de Risco (GAER) no percentual de 100% sobre o vencimento, além de adicional noturno para os regimes de plantão nesse período.

A jornada de trabalho dos servidores será de 40 horas semanais, respeitando o regime de plantão, que consiste em 24 horas corridas por 72 horas de intervalo.

Conforme o edital, a Avaliação de Saúde já é a 5ª etapa do exame, que ainda deve passar pelas seguintes: Procedimento de Heteroidentificação, Curso de Formação Profissional e Investigação Social.

Confira abaixo as oito etapas da seleção: