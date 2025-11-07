Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Acal Home Center abre 30 vagas de emprego; veja cargos

As oportunidades são para diferentes áreas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Loja da Acal Home Center em Fortaleza.E
Legenda: Há vagas disponíveis nas lojas dos bairros Centro, Messejana, na Capital; e no Eusébio.
Foto: Divulgação.

Acal Home Center, loja especializada em material de construção, reforma e decoração, anunciou a abertura de 30 vagas de emprego para suas unidades de Fortaleza e Região Metropolitana. 

As oportunidades são para diferentes áreas, como atendimento, estoque, logística e operação de caixa, visando reforçar o atendimento com a alta das demandas neste fim de ano. 

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Edital Caixa: inscrições abrem nesta sexta-feira (7) com salários de até R$ 16,4 mil

teaser image
Papo Carreira

UFC divulga editais de concursos públicos com 77 vagas; veja detalhes

Vagas e salários

Os postos de trabalho disponíveis estão nas lojas da Acal nos bairros Centro, Messejana, na Capital; e no Eusébio. As vagas disponíveis são para os seguintes cargos: 

  • Consultor de Vendas
  • Auxiliar de Prevenção de Perdas
  • Auxiliar de Serviços Gerais
  • Operador de Loja
  • Auxiliar de Depósito
  • Operador de Manutenção

Os salários variam de R$ 1.662,00 a R$ 4.500,00, a depender do cargo escolhido. Interessados devem se candidatar enviando currículo para o e-mail: selecaoatracaogfe@gmail.com até a próxima terça-feira (11). 

 

 

 

 

 

 

Assuntos Relacionados
Loja da Acal Home Center em Fortaleza.E
Papo Carreira

Acal Home Center abre 30 vagas de emprego; veja cargos

As oportunidades são para diferentes áreas.

Redação
Há 31 minutos
Fachada da Caixa ilustra matéria sobre edital do concurso do banco.
Papo Carreira

Edital Caixa: inscrições abrem nesta sexta-feira (7) com salários de até R$ 16,4 mil

Certame oferta 184 vagas imediatas e mais de 500 para cadastro de reserva.

Renato Bezerra
07 de Novembro de 2025
Fachada da Caixa ilustra matéria sobre concurso do banco.
Papo Carreira

Concurso da Caixa terá 184 vagas e salários de até R$ 14,9 mil

Edital será divulgado nesta sexta-feira (7).

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem de sala de monitoramento ilustra matéria de concurso da Astesp.
Papo Carreira

Artesp abre concurso público com salários de até R$ 12 mil; veja cargos

São ofertadas 142 vagas em cargos de níveis médio e superior.

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre seleção para Secretaria dos Direitos Humanos de Fortaleza.
Papo Carreira

Prefeitura abre seleção com 32 vagas para Secretaria dos Direitos Humanos

As oportunidades são para graduados em Pedagogia e Terapia Ocupacional.

Redação
05 de Novembro de 2025
Imagem de policiais ilustra matéria sobre concurso da Polícia Civil do Piauí.
Papo Carreira

Polícia Civil do Piauí abre concurso com salários de até R$ 20,6 mil; veja cargos

São ofertadas 180 vagas imediatas, sendo 25% para pessoas pretas e pardas.

Renato Bezerra
05 de Novembro de 2025
Imagem de estudante ilustra matéria sobre cursos ofertados pelo Centec.
Papo Carreira

Instituto Centec abre mais de 2,9 mil vagas em cursos gratuitos; veja detalhes

As aulas ocorrerão nas modalidades presencial e EAD.

Redação
04 de Novembro de 2025
Imagem de reitoria da UFC ilustra matéria sobre novo concurso da universidade.
Papo Carreira

UFC divulga editais de concursos públicos com 77 vagas; veja detalhes

Oportunidades são para cargos de nível médio/técnico e superior.

Renato Bezerra
04 de Novembro de 2025
Gabarito ilustra matéria sobre concursos públicos com inscrições abertas em novembro
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em novembro de 2025

As vagas são para candidatos com diferentes níveis de ensino.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre concursos da semana no Ceará
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (3)

Há oportunidades com salários de até R$ 5 mil.

Redação
03 de Novembro de 2025
Imagem de candidato fazendo prova ilustra matéria de seleção pública em Icapuí.
Papo Carreira

Prefeitura de Icapuí divulga seleção de professores e gestores escolares; veja editais

Remunerações iniciais variam de R$ 1.518 a R$ 5 mil.

Redação
31 de Outubro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre reabertura das inscrições do Concurso Público Unificado de Pernambuco.
Papo Carreira

Concurso Público Unificado de Pernambuco reabre inscrições; veja novo cronograma

Certame oferta 460 vagas imediatas em nove órgãos estaduais.

Renato Bezerra
30 de Outubro de 2025
Imagem do cantor Toinho Horta toocando guitarra e sorrindo.
Papo Carreira

Vila das Artes abre 60 vagas para workshop com Toninho Horta

As inscrições podem ser feitas até as 18h do dia 5 de novembro.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem de pessoa trabalhando em um computador ilustra matéria sobre programa de estágio.
Papo Carreira

Empresa de soluções financeiras abre vagas de estágio em Fortaleza

As oportunidades estão disponíveis em postos presenciais e híbridos.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem ilustra matéria sobre cursos da Cagece.
Papo Carreira

Cagece oferta cursos profissionalizantes gratuitos em novembro; veja lista

As matrículas serão realizadas no próximo sábado (1º).

Redação
29 de Outubro de 2025
Professores caminham em direção a local de prova do PND.
Papo Carreira

Inep divulga gabarito preliminar da PND 2025

O prazo para interposição de recursos começa nesta terça e segue até quarta-feira (29).

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem que mostra pessoa fazendo prova é usada para ilustrar matéria sobre o gabarito da PND.
Papo Carreira

PND 2025: veja quando sai gabarito preliminar

Provas foram realizadas neste domingo (26) em todo o País.

Redação
27 de Outubro de 2025
Gabarito sendo preenchido.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (27)

Há oportunidades com salários de mais de R$ 4 mil

Redação
27 de Outubro de 2025
Na imagem, pessoas estão sentadas em uma sala de aula anotando em cadernos
Papo Carreira

Prova Nacional Docente tem mais de 1 milhão de inscrições

As provas serão aplicadas às 13h30 deste domingo (26), com abertura dos portões ao meio-dia.

Redação
25 de Outubro de 2025
Gabarito sendo preenchido.
Papo Carreira

Concurso público tem 335 vagas para área da educação em Maranguape; veja edital

Os salários chegam a R$ 4.885,64.

Bergson Araujo Costa
24 de Outubro de 2025