Acal Home Center abre 30 vagas de emprego; veja cargos

A Acal Home Center, loja especializada em material de construção, reforma e decoração, anunciou a abertura de 30 vagas de emprego para suas unidades de Fortaleza e Região Metropolitana.

As oportunidades são para diferentes áreas, como atendimento, estoque, logística e operação de caixa, visando reforçar o atendimento com a alta das demandas neste fim de ano.

Vagas e salários

Os postos de trabalho disponíveis estão nas lojas da Acal nos bairros Centro, Messejana, na Capital; e no Eusébio. As vagas disponíveis são para os seguintes cargos:

Consultor de Vendas

Auxiliar de Prevenção de Perdas

Auxiliar de Serviços Gerais

Operador de Loja

Auxiliar de Depósito

Operador de Manutenção

Os salários variam de R$ 1.662,00 a R$ 4.500,00, a depender do cargo escolhido. Interessados devem se candidatar enviando currículo para o e-mail: selecaoatracaogfe@gmail.com até a próxima terça-feira (11).