Acal Home Center abre 30 vagas de emprego; veja cargos
As oportunidades são para diferentes áreas.
A Acal Home Center, loja especializada em material de construção, reforma e decoração, anunciou a abertura de 30 vagas de emprego para suas unidades de Fortaleza e Região Metropolitana.
As oportunidades são para diferentes áreas, como atendimento, estoque, logística e operação de caixa, visando reforçar o atendimento com a alta das demandas neste fim de ano.
Vagas e salários
Os postos de trabalho disponíveis estão nas lojas da Acal nos bairros Centro, Messejana, na Capital; e no Eusébio. As vagas disponíveis são para os seguintes cargos:
- Consultor de Vendas
- Auxiliar de Prevenção de Perdas
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Operador de Loja
- Auxiliar de Depósito
- Operador de Manutenção
Os salários variam de R$ 1.662,00 a R$ 4.500,00, a depender do cargo escolhido. Interessados devem se candidatar enviando currículo para o e-mail: selecaoatracaogfe@gmail.com até a próxima terça-feira (11).