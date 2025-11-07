PCMG lança edital com 104 vagas e renumeração de até R$ 1,9 mil
Aprovados realizarão atividades de apoio logístico e administrativo.
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) publicou, nesta sexta-feira (7), o edital de abertura do concurso público com 104 vagas imediatas destinadas à carreira de técnico assistente. Segundo a entidade, a remuneração é de até R$ 1.990,97, para uma jornada de 40 horas semanais.
O concurso público será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e pela Academia de Polícia Civil de Minas Gerais (Acadepol).
Todas as vagas são para a especialidade auxiliar de perícia, sendo exigido certificado de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.
INSCRIÇÕES
As inscrições podem ser realizadas entre os dias 7 de janeiro e 6 de fevereiro de 2026. Já as provas estão previstas para ocorrer no dia 29 de março, em Belo Horizonte.
O valor da taxa de inscrição será de R$ 65.
ATRIBUIÇÕES
Algumas atribuições gerais são:
Executar tarefas de apoio técnico, administrativo e logístico, atuar no suporte às atividades de educação e saúde, efetuar atendimentos e prestar informações ao público, conduzir veículos, coletar impressões digitais e dados biográficos para a identificação civil, realizar vistoria e colher dados para o registro e o licenciamento de veículo automotor e para a habilitação de conduto.
Algumas atribuições gerais são:
Preparar material para exames laboratoriais, coletar material biológico em vítimas vivas ou mortas, e preparar reagentes e soluções; prestar auxílio para a realização de perícia no vivo e no morto, inclusive em procedimentos de necropsia, abertura e fechamento de corpos, bem como no preparo de ossadas, materiais biológicos, e corpos carbonizados ou em avançado estado de putrefação.
CRONOGRAMA
- 10 e 11/11/2025: Período para a impugnação do edital de abertura;
- 26/11/2025: Divulgação das respostas às impugnações do edital de abertura;
- 7 a 13/1/2026: Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição;
- 20 a 23/1/2026: Consulta à situação provisória da solicitação de isenção de taxa de inscrição;
- 7/1 a 6/2/2026: Período de solicitação de inscrições;
- 10/2/2026: Data final para o pagamento da taxa de inscrição;
- 29/3/2026: Aplicação da prova objetiva;
- 28/4/2026: Divulgação do edital de resultado final na prova objetiva, para todos os candidatos, e de convocação para o exame de verificação da deficiência dos candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência.