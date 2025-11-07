PCMG lança edital com 104 vagas e renumeração de até R$ 1,9 mil

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) publicou, nesta sexta-feira (7), o edital de abertura do concurso público com 104 vagas imediatas destinadas à carreira de técnico assistente. Segundo a entidade, a remuneração é de até R$ 1.990,97, para uma jornada de 40 horas semanais.

O concurso público será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e pela Academia de Polícia Civil de Minas Gerais (Acadepol).

Todas as vagas são para a especialidade auxiliar de perícia, sendo exigido certificado de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.

>>> Edital completo aqui.

INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser realizadas entre os dias 7 de janeiro e 6 de fevereiro de 2026. Já as provas estão previstas para ocorrer no dia 29 de março, em Belo Horizonte.

O valor da taxa de inscrição será de R$ 65.

ATRIBUIÇÕES

Algumas atribuições gerais são:

Executar tarefas de apoio técnico, administrativo e logístico, atuar no suporte às atividades de educação e saúde, efetuar atendimentos e prestar informações ao público, conduzir veículos, coletar impressões digitais e dados biográficos para a identificação civil, realizar vistoria e colher dados para o registro e o licenciamento de veículo automotor e para a habilitação de conduto.

Preparar material para exames laboratoriais, coletar material biológico em vítimas vivas ou mortas, e preparar reagentes e soluções; prestar auxílio para a realização de perícia no vivo e no morto, inclusive em procedimentos de necropsia, abertura e fechamento de corpos, bem como no preparo de ossadas, materiais biológicos, e corpos carbonizados ou em avançado estado de putrefação.

CRONOGRAMA

10 e 11/11/2025 : Período para a impugnação do edital de abertura;

: Período para a impugnação do edital de abertura; 26/11/2025 : Divulgação das respostas às impugnações do edital de abertura;

: Divulgação das respostas às impugnações do edital de abertura; 7 a 13/1/2026 : Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição;

: Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição; 20 a 23/1/2026 : Consulta à situação provisória da solicitação de isenção de taxa de inscrição;

: Consulta à situação provisória da solicitação de isenção de taxa de inscrição; 7/1 a 6/2/2026 : Período de solicitação de inscrições;

: Período de solicitação de inscrições; 10/2/2026 : Data final para o pagamento da taxa de inscrição;

: Data final para o pagamento da taxa de inscrição; 29/3/2026 : Aplicação da prova objetiva;

: Aplicação da prova objetiva; 28/4/2026: Divulgação do edital de resultado final na prova objetiva, para todos os candidatos, e de convocação para o exame de verificação da deficiência dos candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência.

>>> Cronograma completo aqui.