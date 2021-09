Flecheiras: saiba como chegar e o que fazer na praia

A faixa extensa de areia branca e fina, a água clara e morna, assim como as piscinas naturais que se formam entre as pedras da praia de Flecheiras, em Trairi, no litoral oeste do Ceará, são alguns dos atrativos que levam os turistas a visitar o local.

O cenário de dunas e coqueiros revela a rústica vila de pescadores como um pequeno Oásis no Estado, onde se pode contemplar o paraíso tropical à beira-mar.

Por que 'Flecheiras'

De acordo com a Secretaria de Turismo do município, o nome faz referência às indígenas que moravam na região e ficavam nas ocas cuidando dos afazeres domésticos e dos filhos, enquanto os maridos saiam para pescar no mar.

"Na ausência dos homens, as mulheres se armavam com arco e flecha para defender os territórios que lhes pertenciam, e eram habilidosas na prática. E, por defenderem tão bem as terras, foram chamadas "Flecheiras" - denominado como 'Mulheres Guerreiras'", explica a coordenadora de Turismo da secretaria, Mirian Araújo Soares.

O que fazer

Há um passeio de Buggy que segue pelas praias próximas a Flecheiras, como a do Guajiru e a da Cana Brava, até chegar ao Rio Trairi.

O visitante pode incluir no roteiro uma parada na Lagoa do Jegue, na Lagoa das Almécegas, nas Falésias e no Mirante da Lagoinha, em Paraipaba.

Além do Buggy, os turistas têm como alugar quadriciclos. Os valores dos dois são negociados entre os cooperativados e clientes, pois depende do percurso escolhido. Eles têm um roteiro diversificado.

Legenda: Passeio de quadriciclo em Flecheiras, no Ceará Foto: @praiadeflecheiras/Divulgação

Para quem gosta de mais aventura, é dada a opção de experimentar a prática de atividades esportivas como kitesurf, windsurf e surf. Os preços das aulas também são combinados com os responsáveis.

Tem ainda um passeio pelo Rio Mundaú. A "jardineira" (pau-de-arara) sai da Praça São Pedro, em Flecheiras, com destino à praia de Mundaú.

No Mirante, os visitantes embarcam em uma lancha e contemplam a paisagem do Rio, podendo ver os catamarãs e o pôr do Sol durante o momento de lazer.

Também há como aproveitar o banho nas piscinas naturais, em época de maré baixa, no período das luas cheia e nova, como descrevem os nativos.

Há como saber se haverá formação das piscinas naturais verificando a Tábua das Marés. Nos destaques do perfil @praiadeflecheiras há como ver o calendário anual que mostra o movimento periódico das águas do mar.

O ponto de referência das piscinas naturais em Flecheiras é o curral de peixes que fica em frente ao Restaurante Caravela. Andando pela orla, há como se deparar com outras.

Os turistas ainda podem ver, seja na praia e nas dunas, o Astro-rei se pondo, e degustar vários pratos à base de frutos-do-mar na região.

Praias próximas a Flecheiras

Praia da Cana Brava

Praia de Guajiru

Praia da Emboaca

Praia de Mundaú

Onde comer

Há diversos estabelecimentos comerciais na região onde se pode aproveitar a culinária típica do local, e entre os destaques estão:

Barraca das Algas

Barraca da Branca

Marítimo

Tempero Mineiro

Restaurante da Amizade

Restaurante Maré Alta

Sacada Beach

Restaurante do Nonô

O que comer

Pratos principais: moqueca de arraia, frutos-do-mar, peixe frito com baião de dois, peixada e saladas tropicais;

moqueca de arraia, frutos-do-mar, peixe frito com baião de dois, peixada e saladas tropicais; Sobremesas: tradicionalmente da terra a rapadura de coco, cocadas e gelato;

tradicionalmente da terra a rapadura de coco, cocadas e gelato; Bebidas: caipirinhas, drinks e coquetéis.

Onde ficar

Pousada Catavento

Situada à beira-mar, o local tem um restaurante exclusivo para hóspedes e um cardápio variado no café da manhã e nas demais refeições do dia, com frutos-do-mar, carnes selecionadas e massas.

Endereço: Avenida Litorânea, 677- Flecheiras.

Reservas: WhatsApp: (85) 9 9981-2580 ou (85) 9 8193-3445. Telefone: (85) 3281-1818 ou (85) 3281-6178.

Pousada do Paiva

O local se mostra como o lugar perfeito para você passar momentos de lazer e sossego à beira-mar. São 30 apartamentos, nas categorias Standard e Luxo, todos com rede na varanda para que as pessoas desfrutem de Flecheiras da melhor forma possível.

Também conta com piscina, píer em frente a praia, mini academia, Wi-Fi gratuito e um restaurante para experimentar as delícias gastronômicas da região.

Anexo à pousada os hóspedes têm a disposição o restaurante Crepe ao Mar, que serve o autêntico crepe/waffle francês. O café da manhã segue o estilo buffet. A pousada disponibiliza quartos adaptados para Pessoas com Deficiência (PcDs).

Endereço: Av. Beira Mar, S/N - Flecheiras

Reservas: (85) 9 9763.2220 ou (85) 3351.3030

Beach Wind Hotel

O empreendimento revela que a missão é poder proporcionar "a experiência mais incrível e satisfatória" durante a estadia dos hóspedes, oferecendo comodidade, conforto e sensação de bem-estar.

São oferecidas acomodações com restaurante, estacionamento privativo gratuito, piscina ao ar livre e bar. A propriedade é localizada a três quilômetros da Praia de Emboaca. A acomodação oferece café da manhã continental ou buffet.

Endereço: CE 346, 1290 - Flecheiras

Reservas: atendimento@beachwind.com.br

Dayo Hotel

Com uma localização privilegiada no centro de Flecheiras e à beira-mar, dispõe aos hóspedes uma série de opções de passeios, como também um restaurante na areia da praia.

O equipamento tem suítes com piscinas privativas, mirante, vista panorâmica do mar, da piscina e de todo o jardim, e um salão de jogos.

Disponibiliza, ainda, estacionamento privativo, "bar molhado" na piscina e outros serviços terceirizados como massagem, transfer (Fortaleza/Dayo Hotel) e passeios nas praias da região.

Endereço: Avenida Beira Mar, 1132 - Flecheiras

Reservas: reservas@dayohotel.com ou (85) 9 9139.2507

Como é a programação da noite

A partir de quinta-feira tem música ao vivo nas barracas de praia. Há, também, a feirinha na Praça São Pedro, a principal da vila de pescadores, com artesanato, comidas, bebidas e música ao vivo.

Quanto tempo dura a viagem de Fortaleza até Flecheiras

A viagem pela CE-085, que é duplicada, dura, em média, duas horas, se for de carro. Nos ônibus e vans, três horas, porque estes transportes públicos entram em Paraipaba.

Como chegar

A praia de Flecheiras fica a 12 quilômetros da sede de Trairi e a 140 quilômetros de Fortaleza, capital do Ceará, onde fica o aeroporto mais próximo da cidade do litoral oeste.

Ônibus

A Expresso Guanabara faz linha diária em três horários. O Diário do Nordeste fez uma estimativa de preço para o feriadão de 7 de setembro de 2021.

No site da empresa, a reportagem constatou que as passagens de ida e de volta estavam por R$ 22,20, cada uma. A viagem dura, em média, 3h30min.

Van

Quem preferir ir de van deverá pagar em torno de R$ 20 pelo serviço oferecido pela Cooperativa de Transporte e Turismo do Estado do Ceará (Cotrece), que disponibiliza linha diária em quatro horários. A última parada é em Trairi.

De transfer

Algumas agências de turismo fazem o traslado de Fortaleza até Flecheiras, e vice-versa. São os chamados "receptivos da semana", que geralmente pegam o ônibus da empresa na Avenida Beira Mar, na capital cearense.

Eles vão ao município do litoral oeste às quartas e sextas, passam o dia e voltam para onde estão hospedados. O preço varia entre R$ 70 e 150.

Lotação

Também há a possibilidade de chegar Flecheiras por meio de uma "lotação", veículos que pegam os viajantes em um determinado local e os levam até a praia. Funciona como um carro por aplicativo. O valor custa, em média, R$ 60 para Trairi e R$ 70 para Flecheiras.