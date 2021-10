Whindersson Nunes mostra cobertura e fala sobre patrimônio: 'não tenho essa grana toda'

O youtuber Whindersson Nunes usou o Instagram, nesta segunda-feira (11), para mostrar parte da cobertura em que está morando em São Paulo. O local, para o qual se mudou logo após o fim do noivado com Maria Lina Deggan, é um duplex, com grande janela e um telão gigante.

Respondendo a perguntas e respostas dos fãs, Whindersson falou sobre o patrimônio que possui, contrariando a ideia geral dos que acreditam em muita riqueza na vida do piauiense.

"Eu queria ter o dinheiro da fama de rico que eu tenho. Eu não tenho essa grana toda, não, galera. Eu gasto muito com minhas produções, tudo meu sou eu que banco, então, eu trabalho muito e me organizo", começou ele aos risos.

Legenda: O artista usou os Stories do Instagram para interagir com os fãs Foto: reprodução/Instagram

Segundo ele, o momento agora é de juntar dinheiro. "Eu sou vivido, já rodei o planeta trabalhando e turistando, tudo isso custa, aprendi o que tinha que aprender, o que o dinheiro podia me proporcionar. Quando ajudo em alguma situação, pode ter certeza que eu não estou dando só o que me resta, é do meu mesmo", finalizou sobre a questão.

Mudança de casa

Whindersson também comentou sobre a fase de adaptação na nova casa e recordou do filho, que faleceu após o parto prematuro de Maria Lina.

Além disso, o humorista explicou da mudança do espaço para receber uma de suas cachorras, a Pandora. Por enquanto, ele revelou, o animal segue na casa de Maria.

"Porque eu moro no último andar e tem uns negócios de segurança que eu tenho que seguir pelo tamanho dela. Aí, ela também fica, às vezes, na creche, tem uns amiguinhos, ela chupa picolé de fruta, uma diversão toda", disse ele.

Legenda: Whindersson respondeu as perguntas dos seguidores do Instagram Foto: reprodução/Instagram

Ao ser questionado sobre o semblante triste, ele chegou afirmar que está bem há algum tempo. Anteriormente, Whindersson relatou que lutava contra a depressão.

"Às vezes, é só cansaço e porque tenho saudade do meu filho. Mas está tudo sob controle há um bom tempo", completou.