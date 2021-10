Whindersson compartilha fotos de jatinho particular e seguidores admiram: 'maior que minha casa'

O youtuber Whindersson Nunes usou as redes sociais para mostrar detalhes do jatinho particular que possui e chocou os seguidores nesta quinta-feira (7). Com um interior luxuoso, a aeronave é utilizada pelo artista, que também é humorista e cantor, para locomoção pelo Brasil.

"Eu era pequenin tipo Plutão, plutãozin", escreveu Whindersson, brincando com o tamanho dele em comparação ao jatinho. Na galeria de imagens, ele mostrou momentos de descontração ao lado de amigos e da equipe que o acompanha diariamente. Confira as imagens:

De volta aos palcos

Em viagem mais recente, o também influenciador fez show no Teatro Amazonas, em Manaus, marcando o primeiro show humorístico dele no país após quase dois anos de isolamento social.

Nos comentários, claro, os fãs ficaram admirados com a ostentação. "Maior que minha casa", brincou um dos fãs de um Whindersson, enquanto outro aproveitou para exaltar o esforço do piauiense: "Merecedor".