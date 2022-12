Thaynara OG diz que amigo estará no BBB23

A influenciadora e apresentadora Thaynara OG deixou escapar, em um vídeo gravado por Bianca Andrade, a informação de que um amigo será um dos integrantes do BBB 23.

"Um daqui sai para o BBB23 aguardem", disse ela. A influenciadora viajou para Pernambuco com um grupo de amigos para aproveitar o fim de ano.

Foto: Reprodução/ Instagram

O vídeo apresentava o grupo de amigos. Entre os supostos participantes estão: João Guilherme, ator e filho de Leonardo; o influenciador Vittor Fernando; o ator Gabriel Rocha; a empresária Gabi Lopes e a influenciadora Mayara Cardoso.

Entretanto, os nomes das pessoas que estarão presentes no reality show ainda não foram revelados pela TV Globo. Costumeiramente, os nomes de quem irá participar são revelados aos poucos, próximo a estreia do reality, que acontece no dia 16 de janeiro. Até lá, extistem diversos nomes cotados para fazer parte da equipe da casa mais famosa do Brasil.