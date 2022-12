Gkay recebe alta de hospital e acesso ao celular é restrito

A influenciadora digital Gkay está tendo uma semana conturbada. Após ser hospitalizada por conta de um mal-estar na terça-feira (27), a humorista já recebeu alta. Ela está com acesso restrito ao próprio celular devido aos ataques nas redes sociais, afirmou a assessoria da artista, segundo informações da revista Quem.

Gkay ainda desativou a conta no Twitter na madrugada desta quarta-feira (28) após internautas resgatarem tweets antigos com opiniões polêmicas apontadas como preconceituosas.

"A Gkay está em casa, mas sem acesso ao celular, devido ao repouso. A equipe optou por suspender temporariamente a conta do Twitter para preservá-la, devido à grande massa de ataques que vem sofrendo na rede nos últimos dias", informou a assessoria da influencer.

Entenda a polêmica

A polêmica em torno do nome de Gkay começou quando Fabio Porchat fez uma piada, no prêmio Melhores do Ano 2022, do Domingão com Huck, insinuando que Jô Soares preferiu morrer a entrevistá-la. "Foi por isso que ele preferiu nos deixar. Eu olho o Jô e fico pensando: 'O que ele faria com uma Gkay na frente dele, Tata?'", disse o apresentador.

Logo em seguida, a criadora de conteúdo e atriz usou as redes sociais para se posicionar, dizendo estar abalada pela fala do colega. Segundo ela, ser entrevistada pelo apresentador, já falecido, era um sonho.

"Tô cansada de verdade, sabe, gente, cansada mesmo, na verdade, to exausta, porque eu não sei o que fiz pras pessoas me odiarem tanto, me humilharem tanto, dia após dia e agora até em rede nacional, mostrando que eu sou uma piada no sentido ruim para o Brasil inteiro", lamentou.

Já nesta madrugada de terça. Porchat publicou num vídeo negando que tenha pedido desculpas a Gkay e acabou detonando os comportamentos influenciadora.

No vídeo, ele diz que a participação "horrível" da atriz no Lady Night, programa apresentado por Tatá Werneck, motivou a brincadeira e que o Natal de Gkay foi estragado pelo ano dela, e não pela piada dele.

O vídeo foi publicado no Instagram, e nos comentários o humorista recebeu o apoio de dezenas de famosos como Gregorio Duvivier, Emanuelle Araújo, Lúcio Mauro Filho e Alexandre Nero.