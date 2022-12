Boninho faz bricandeira com especulações para o BBB23 e anuncia 'disputa de candidatos'

O diretor do Big Brother Brasil (BBB) brincou com internautas, neste domingo (18), sobre especulações em relação a participantes na edição de 2023 do reality.

Em vídeo, ele disse: "A lista dos candidatos ao BBB tá tão grande, que eu resolvi fazer um prêmio tipo Hollywood, em que você vota em quem deve estar no BBB". Em seguida, eles expõe alguns nomes cotados.

A lista da brincadeira inclui as categorias Melhor Cantora ou Cantor, Melhor Influencer Digital, Melhor Atriz ou ator e Melhor "Outros".

No vídeo, são citados famosos como Vitão, Sofia Santino, João Guilherme e Ingrid Silva. Nos comentários, outros, como Ary Fontoura e Eri Johnson, entraram na onda e questionaram "e eu?".

O início do BBB23 está marcado para 16 de janeiro de 2023, mas a Casa de Vidro, confirmada para a nova edição, estreia antes em um shopping center.

A produção do programa diz que o equipamento terá "uma função que será determinante no time final de novos moradores da casa mais desejada do Brasil".