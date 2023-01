Gabi Prado fala sobre briga com Bianca Andrade: 'não preciso de você para nada'

Gabi Prado se pronunciou, nas redes sociais, sobre a briga polêmica com Bianca Andrade durante uma festa de réveillon na praia de Maracaípe, em Pernambuco. No sábado (31), a influenciadora digital admitiu que houve uma discussão, mas negou as especulações de que tenha ocorrido agressão física.

Por meio dos Stories no Instagram, a apresentadora revelou que o motivo da briga foi dizer que 'shippava' Boca Rosa e Daniel Caon.

"O motivo [da briga] foi porque uma vez eu postei que 'shippava' ela e Caon, já que eles foram juntos para uma festa e ficaram lá, na frente de todo mundo. Achei que não teria problema, mas se ela se incomodou, peço perdão", iniciou Gabi.

Prado, então, deu detalhes de como a briga começou. "Ontem ela estava caindo de bêbada na fila do banheiro e eu estava atrás e fui ajudar. Quando ela virou e viu que era eu, começou a dizer que me odiava, que eu era biscoiteira, para me tirarem de perto dela, que eu era ex-participante de reality, um lixo, uma merd*, uma fracassada! Na hora, não fiz nada, pedi perdão se ela se incomodou e tiraram ela", escreveu.

Assista ao vídeo da briga entre Bianca Andrade e Gabi Prado

Gabi afirmou que suas amigas também se sentiram ofendidas e foram questionar Boca Rosa."Mas gente, depois eu fiquei tão nervosa e fui tentar entender porque ela tinha falado aquilo, mas ninguém tocou em ninguém, não teve porrad* como estão falando. As minhas amigas (que fizeram reality) se sentiram ofendidas também e foram perguntar para ela o porquê dela estar fazendo aquilo, e mais uma vez ela bateu no peito para dizer que ela era a Boca Rosa e quem era eu?", relembrou Gabi.

Prado finalizou o texto mandando um recado para Boca Rosa. "Não, eu não estou preocupada se você é 'a Boca Rosa', com sua quantidade de seguidores e seu engajamento... Ao contrário dos 'seus amigos', não preciso e nunca precisarei de você para nada. A não ser como exemplo do que não ser. Feliz ano novo", concluiu.