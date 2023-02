Paola Carosella toma café com Ana Maria Braga e elogia apresentadora: 'estou apaixonada'

A chef e apresentadora Paola Carosella foi só elogios a Ana Maria Braga nesta terça-feira (14), horas após encontrar o ícone da TV durante o programa 'Mais Você'. Paola, que agora é contratada da Rede Globo, foi a convidada para o Café da Manhã com Ana, onde falou sobre memórias, culinária e até mesmo relações familiares.

No programa, os elogios já foram soltos. "Estou muito apaixonada por você. Sei que é a Ana Maria Braga, te conheço há muitos anos, mas chegando aqui perto de você entendo a razão do sucesso. Seu magnetismo é uma coisa e a sensibilidade é de outro planeta", relatou Paola enquanto conversava com Ana.

Já no Instagram, a chef agradeceu pelo encontro entre elas, ressaltando a energia de Ana Maria no café. "Amorosa, generosa, sensível, gentil, linda por onde você olhe, uma das pessoas - se não, a pessoa - mais carismática que conheci, um ímã… um cristal… que você fica olhando encantada e o encantamento não passa", escreveu Paola nas redes sociais.

Prova de receita

Entre os tópicos abordados pelas duas, Paola mostrou o livro 'Todas as Sextas', em que faz relatos pessoais e divide 90 receitas culinárias. Ana elogiou o trabalho da chef, dizendo que também estava apaixonada por ela.

No programa, além do café, ela, que agora apresenta o programa 'Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua', aprendeu uma receita tradicional de bolo de milho sem farinha de trigo. Ao provar a comida, a apresentadora elogiou ao passar embaixo da mesa e elogiou o trabalho de Ana Maria Braga.