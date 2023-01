Yuri Lima confirma affair com Iza: 'estamos nos conhecendo'

O jogador Yuri Lima confirmou nesta terça-feira (17) que vive um romance com a cantora Iza. A declaração ocorreu um dia após o atleta postar uma foto dos dois no escuro, em um espelho, em seu stories do Instagram.

Apesar de não ser possível ver exatamente quem é a pessoa, os internautas logo relacionaram a silhueta misteriosa à da cantora. O atleta colocou um emoji de coração acima da imagem, que mostra os dois próximos, olhando um para o outro.

Legenda: Publicação de Yuri Lima em seus Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Iza e Yuri ainda não se pronunciaram publicamente sobre a relação. Em entrevista ao portal gshow, Yuri confirmou que os dois estão 'se conhecendo'.

O jogador disse que não imaginava que a publicação ganharia tamanha repercussão. "Que loucura isso... Assustado é pouco", disse.

"O que eu posso falar é que eu sou fã demais da Isabela", declarou o jogador, recém contratado do Mirassol.

Réveillon juntos

Não há informação sobre quando os dois começaram a se envolver e o status oficial do relacionamento. Eles passaram o réveillon juntos, em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde Iza fez um show.

Iza anunciou o fim de seu casamento com o produtor musical Sérgio Santos em outubro de 2022. No início de janeiro, circularam rumores de que a cantoria estaria relacionando com um bailarino da sua equipe, mas a assessoria dela negou.

"Ela, inclusive, passou o Ano Novo com outra pessoa. E viaja de férias em breve", disse a equipe da cantora na época.