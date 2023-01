Iza vive affair com bailarino da própria equipe, diz jornal

Solteira desde o anúncio da separação do produtor Sergio Santos, em outubro de 2022, Iza vive affair com o bailarino e coreógrafo Wallace Costa, que integra a equipe da artista, segundo o jornal Extra. Segundo a publicação, ele faz parte da equipe de Iza há cinco anos, e ela teria comentando com poucas pessoas sobre o romance.

Wallace foi o escolhido para participar do curta-metragem que lançou o último trabalho da artista, intitulado “Três”. Ele vive o par romântico de Iza em cena e a química da dupla chama atenção. O curta foi lançado em setembro, antes dela oficializar a separação.

No Instagram, nas fotos dos dois de divulgação do trabalho, os fãs torcem pelo romance. “Shippo”, escreveu um seguidor no perfil de Wallace. “Uma química e tanto”, publicou outro.

Ainda conforme o Extra, Wallace dança desde os 11 anos. Aos 13, entrou para uma companhia de dança de rua. Além de trabalhar com Iza, ele trabalhou com artistas como MC Koringa e Latino. No Instagram, na própria biografia, ele diz que é coreógrafo, dançarino e professor.

