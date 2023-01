Wallas Arrais sofre acidente de carro em Sergipe, segundo em menos de oito meses

O cantor sertanejo Wallas Arrais sofreu um acidente de carro na manhã desta terça-feira (3). O veículo em que o artista estava colidiu com uma caminhonete na saída de um município do interior de Aracaju, em Sergipe. As informações são do colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.

No veículo, estavam o cantor, a namorada do artista, o irmão dele e o motorista. Segundo Wallas, nenhum dos ocupantes do carro ficou ferido, apesar do forte impacto da colisão, que destruiu a frente do automóvel.

“Eu tinha saído de Aracaju, estava lá terminando de gravar o novo CD, aí assim que eu saí do estúdio a gente pegou a estrada para Piranhas, aí na estrada, já chegando, 30 minutos de Piranhas, em Alagoas, o meu motorista não viu o quebra mola, um quebra mola um pouco baixo, aí ele acabou freando antes, tentou ainda frear, mas por ser uma reta, ele vinha em uma velocidade um pouco alta, e acabou pulando esse quebra mola, tinha um caminhão que tinha passado a poucos segundos e acabamos que batemos na traseira do caminhão”, explicou.

O artista cearense estava a caminho de Recife, voltando para casa, quando o acidente aconteceu.

“Vinha eu, meu motorista, meu irmão e minha namorada dentro do carro, mas graças a Deus tudo em paz. Todo mundo está bem, na mesma hora todos desceram bem do carro e graças a Deus tá tudo certo, foram só bens materiais mesmo, isso aí a gente trabalha e conquista de novo, a vida é mais importante”, finalizou o cantor.

Segundo acidente em menos de oito meses

Em 14 de maio do ano passado, Wallas Arrais passou por outro grande susto durante viagem de Recife (PE) para Santa Cruz do Capibaribe (PE). Na época, o cearense declarou, em vídeo no Instagram, que o carro capotou em um trecho da BR-232 — em uma das saídas do município de Gravatá (PE).

Em vídeo divulgado pelo cantor, o veículo do forrozeiro é visto dentro de um matagal. Apesar do susto, o cearense não sofreu lesões.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit