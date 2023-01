Gusttavo Lima expulsa mulher de réveillon privado em Fortaleza: 'não tem respeito'; veja vídeo

O cantor Gusttavo Lima acionou equipe de seguranças para retirar uma mulher de show em réveillon privado, realizado em Fortaleza. O fato aconteceu após o sertanejo ser atingindo por uma garrafa de água. Nas redes sociais, fãs relataram que ele também foi molhado por mais de uma vez.

Dois vídeos do ocorrido foram divulgados pelo influenciador digital Renato Sertanejeiro, gravados no Marina Park Hotel. Nas imagens, o sertanejo está sentado na beira do palco em interação com fãs quando é atingindo pelo objeto.

Veja momento que sertanejo foi atingindo:

Chateado, Gusttavo olha para a mulher e fala que até aceitou a situação por duas vezes, mas três era demais. O cantor ainda falou que devolveria o ingresso à mulher, caso ela quisesse.

"Você jogou água em mim uma vez, duas vezes, três vezes. Tô te tratando com o maior amor carinho do mundo, mas isso é sacanagem. Se quiser seu ingresso de volta, eu pago. A gente vem para cantar e fazer alegria, a pessoa vem jogar bebida na gente".

O cantor sertanejo ainda ressaltou a ausência de respeito com o trabalho dele. “Respeito não se compra, você nasce com ele. E por falar em respeito, você não tem”.

Assista pedido de expulsão de mulher:

A dupla João Bosco e Gabriel apoiou, em comentário no Instagram, a ação do cantor Gusttavo Lima fez.

João Bosco e Vínicius Csntores "Acho ridícula essa falta de respeito. Infelizmente, acontece demais nos shows. Algumas pessoas que não tem o que fazer e querem chamar a atenção de forma errada, jogando água ou cerveja nos artistas. Poxa, isso é ridículo. Falta de respeito total".

A reportagem procurou a assessoria do cantor sertanejo para falar sobre o assunto, mas até publicação da matéria não houve resposta.