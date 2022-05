Wallas Arrais sofre acidente de carro em Pernambuco

O cantor Wallas Arrais passou por um grande susto durante viagem de Recife (PE) para Santa Cruz do Capibaribe (PE), na tarde da sexta-feira (13). O cearense declarou, em vídeo no Instagram, que o carro capotou em um trecho da BR-232 — em uma das saídas do município de Gravatá (PE).

Em vídeo divulgado pelo cantor, o veículo do forrozeiro é visto dentro de um matagal. Apesar do susto, o cearense não sofreu lesões. As causas do acidente não foram detalhadas.

Antes do acidente, Wallas Arrais chegou a relatar como seria o dia nos stories do Instagram. "Estou saindo de Recife agora. Vou almoçar em Caruaru". Horas depois, ele voltou na rede social e falou sobre o acidente.

"Quando eu falo que eu sou um cara muito abençoado é isso aqui eu falo. De tantos livramentos que eu tive na vida, esse aqui foi só mais um deles. Olha a altura disso aqui que eu acabei de, praticamente, capotar meu carro. Ai senhor do céu, obrigado pai. Obrigado por mais esse livramento", disse o forrozeiro..

Após o acidente, Wallas Arrais ainda chegou a realizar evento na cidade de Santa Cruz do Capibaribe (PE).