Conrado já sabe que Aleksandro morreu, diz pai do cantor

O cantor Conrado já soube da morte do parceiro de dupla sertaneja, Aleksandro. Os dois estavam em um ônibus que sofreu acidente no qual morreram seis pessoas, no último sábado (7). Conrado se feriu e só começou melhorar na terça-feira (10).

A equipe e a família já se preparavam para contá-lo que seu parceiro havia falecido, mas o próprio Conrado percebeu e questionou: "O Aleksandro morreu, não morreu?".

O pai de Aleksandro, Airton Correia, confirmou a informação ao G1. Internado, o cantor chorou e lamentou a morte do amigo.

João Vitor Moreira Sales, conhecido na cena musical como Conrado, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Registro, Interior de São Paulo.

Segundo a namorada de João Vitor, ele se lembra de algumas cenas do acidente: "Meu João acordou, está consciente e muito abalado com o ocorrido, ele se lembra de algumas cenas, mas, na medida do possível, está bem".

Boletim médico emitido nessa quinta-feira (12) diz que o artista está lúcido e respirando sem aparelhos. Ele vem apresentando evolução e estabilidade clínica. O hospital informou que novas cirurgias estavam descartadas.