Após desavenças, empresário de Ivete Sangalo rompe com a cantora

O empresário Fabio Almeida e a cantora Ivete Sangalo romperam contrato após 12 anos de parceria. Por conta de diversas desavenças, os dois só estão se falando por meio de advogados. As informações são da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Entenda motivos do rompimento

Problemas financeiros

Eles viram a relação estremecer nos últimos anos. Conforme a publicação, o principal motivo do desentendimento seria que Fabio não teria acesso ao balanço financeiro da empresa. Ele conseguiria parcerias comerciais para a artista, mas não teria controle sobre os gastos. A decisão do rompimento teria partido do empresário.

Além dos problemas de origem financeira, o futuro profissional da cantora também era motivo de embate entre os antigos parceiros.

Ivete possui sociedade com Fabio e Cynthia Sangalo, irmã da cantora, na Iessi Music. Fontes ouvidas pela coluna revelaram que Fabio não se sentia valorizado como sócio.

Oscilações de temperamento

Almeida também teria reclamado de oscilações no temperamento de Ivete e da irmã e dito que ambas teriam mudado a forma como o tratavam depois que todas as dívidas da gestão anterior foram pagas.

Ainda no início de dezembro do ano passado, o empresário havia manifestado vontade de sair da sociedade. As divergências foram aumentando, até que Ivete e Fabio deixaram de se falar. Os acertos financeiros do fim da sociedade na Iessi Music ainda não foram discutidos.

A comunicação agora só é feita por meio de advogados. A assessoria de imprensa de Ivete informou que ela não irá se manifestar sobre o caso.

