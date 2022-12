Claudia Leitte e Ivete Sangalo lançam 'Bolo Doido', segundo feat das baianas; escute

Os fãs das cantoras Claudia Leitte e Ivete Sangalo foram surpreendidos com um feat das baianas, na manhã desta sexta-feira (2). A canção "Bolo Doido" foi lançada nas plataformas digitais, incluindo um lyric vídeo no YouTube.

"Nosso colorido balança a massa. Sinta a energia por onde passa. A gente levanta a bandeira do amor. Fique à vontade, Ivetinha chegou", diz trecho de canção.

Assista lyric vídeo de "Bolo Doido":

No YouTube, a canção ganhou imagens de multidões em micaretas das cantoras.

A composição é assinada Arthur Ramos, Neto de Lins, Xixinho e produção de Lucas Vaz, Marco Lima e Canetaria.

‘Bolo Doido’, assim como ‘De Passagem’ e ‘Sukin de Confusão’, fazem parte do novo álbum de estúdio de Claudia Leitte, que vem sendo desenvolvido em parceria com a Tag Music - liderada por Tiê Castro.

Claudia Leitte Cantora “Eu sempre amei e curti muito o Carnaval, é uma celebração que inspira o amor de todas as formas possíveis, onde o que prevalece é a diversidade e a diversão. Além disso, reencontrar Ivete nesta faixa é muito especial, ainda mais com essa letra que fala de um amor gigante que temos em comum - o carnava

Segunda feat gravado juntas

Não é a primeira vez que as cantoras gravam um dueto. Em 2018, Ivete Sangalo convidou Claudia Leitte para participar do DVD "Live Experience". Juntas, elas gravaram a música "Lambada (Corpo Molinho)".

Um dos momentos mais emblemáticos da amizade das cantoras aconteceu em fevereiro de 2021. Ao som de "Na Base do Beijo", a cantora Ivete Sangalo deu um selinho em Claudia Leite na live "O Trio".

Legenda: Selinho aconteceu durante "Na Base do Beijo" Foto: Reprodução/Multishow

As cantoras baianas movimentaram as redes sociais com o encontro de lábios. O show virtual aconteceu em um hotel na Praia do Forte, em Salvador. Na transmissão, Claudia Leitte primeiro encenou um beijo. Em seguida, Ivete Sangalo chamou para o selinho.