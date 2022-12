João Gomes e Ary Mirelle têm noite 'de casal' e encontro com Ivete Sangalo na Bahia; veja vídeo

O cantor João Gomes e a pernambucana Ary Mirelle tiveram uma noite juntinhos na Praia do Forte, na Bahia. Nesta quinta-feira (28), o casal acompanhou show da banda Menos É Mais. O forrozeiro também foi atração da noite e ganhou até surpresa de Ivete Sangalo.

Em vídeos publicados no Instagram, Ary Mirelle e João Gomes aparecem abraçados e curtindo o repertório de pagode. "Grupo Menos É Mais de casal, quem diria. Nosso finalzinho de ano".

Quem apareceu de surpresa na festa em que o casal estava foi a cantora Ivete Sangalo. Ela estava no Festival Virada Salvador e foi ao encontro do casal. A baiana dançou e cantou com João Gomes e até tirou foto com o casal.

João Gomes e a pernambucana Ary Mirelle chamaram atenção das redes sociais após divulgarem um beijo durante um momento de folga do cantor.

Ary Mirelle explica que não é "influencer"

Legenda: João Gomes explicou relação com jovem pernambucana Foto: Reprodução/Instagram

Antes de postar fotos acompanhada com João Gomes, Ary Mirelle deixou uma mensagem aos seguidores na rede social. Com mais de 220 mil perfis acompanhando ela, a pernambucana explicou que não é influenciadora digital como alguns portais vem noticiando.

"Bem-vindos a esse tantão de gente que chegou aqui. Que tenham um pouquinho de paciência comigo, pois ao contrário do comentário, não sou "influencer" e não tenho muito jeito com isso, mas com o tempo vou levando", comentou Ary Mirelle.