João Gomes tem namorada? Cantor explica relação com Ary Mirelle

A vida amorosa do cantor João Gomes ganhou novos holofotes por conta de um beijo, nessa segunda-feira (26). O pernambucano apareceu em um momento de folga com Ary Mirelle durante um "banho de bica" romântico. Em entrevista exclusiva à coluna, ele explicou a relação amorosa.

"Conheço ela há um tempo, muito tempo. Até antes de viajar para Fortaleza, aquelas primeiras viagens [2021]. Só que era só uma paquera, mas eu gostava do jeito dela, me sentia bem com ela. Agora, a gente tá mais próximo", ressaltou o cantor.

Assista beijo:

Na tarde desta terça-feira (27), a jovem apareceu novamente no Instagram do cantor. O cantor publicou vídeo com Ary Mirelle de toca com a frase: "trazendo o açaí da gatinha".

Quem é Ary Mirelle?

Legenda: Jovem é pernambucana e tem 22 anos Foto: Reprodução/INstagram

Ary Mirelle é pernambucana, tem 22 anos, e, desde a divulgação do vídeo com em beijo com João Gomes, soma cerca de 140 mil seguidores no Instagram.

Na rede social, ela publica fotos de looks e registros de viagens.