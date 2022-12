Juliette vai manter de forró a pop em próximo trabalho musical: 'eu sou múltipla'

Em passagem por Fortaleza, Juliette conversou com a coluna no último sábado (17), quando fez o primeiro show da carreira na Capital cearense. Fãs de diferentes regiões do país acompanharam o evento.

A cantora recebeu fãs no camarim, além de parceiros comerciais e os demais cantores do evento.

Veja entrevista:

Antes de subir ao palco, Juliette falou sobre a mistura de ritmos para o próximo álbum da carreira.

"O meu show já é uma mistura muito grande. O meu EP foi mais regional com algumas nuances de pop. O show tem funk, forró, baião, MPB, e eu vou seguir nesse caminho porque eu sou múltipla e quero fazer da minha música o que eu sou", afirmou Juliette.

Na Capital, Juliette apresentou o repertório da Turnê "Caminho", com algumas surpresas especiais, além das faixas do EP “Juliette”. No figurino, ela usou Michelly X

Ainda no bate-papo, a paraibana destacou a paixão por Fortaleza. Um dos lugares preferidos dela, carregados de boas lembranças, é o Espigão do Náutico — no encontro das avenidas Beira-Mar e Desembargador Moreira. Juliette conheceu a cidade por uma amiga do curso de Direito que é cearense.