Solange Almeida comenta separação de Simone e Simaria e lembra história com sertanejas; assista

Em entrevista exclusiva à coluna, a cantora Solange Almeida explanou sobre a separação musical das irmãs Simone e Simaria. As artistas chegaram a ser da mesma produtora nos anos 2000, quando faziam parte do casting da A3 Entretenimento.

No bate-papo, Sol avaliou as dificuldades que as irmãs podem enfrentar após o anúncio do fim da dupla. A cantora passou pela mesma situação em 2016, quando revelou saída do Aviões do Forró.

Veja comentário de Solange Almeida:

"Acho que pra elas [Simone e Simaria] é ainda mais difícil. Tem o laço sanguíneo, são irmãs. Tem uma família todo envolvida, mas acredito que ambas vão brilhar porque elas construirão uma história muito bonita juntas", declarou Solange Almeida.

Sol exalta continuidade de Simone no sertanejo

A forrozeira ainda exaltou a opção de Simone em continuar no gênero sertanejo. Havia especulações que ela poderia seguir carreira no gospel.

"Simone já tá mostrando realmente o que vai fazer. Dar seguimento ao que ela começou. E que, graça a Deus, foi onde elas explodiram no Brasil e no mundo", pontuou Solange Almeida.

Solange Almeida Cantora Acho que a Simone vai dar muito certo, como a Simaria. Embora, acho que ela ainda não tenha dito qual o caminho ela vai seguir. Tão falando muito que ela vai para algo mais pop, funk, reggaton. Acredito que ambas vão brilhar

Ainda na entrevista, a cantora lembrou uma cena de quando ela e as coleguinhas trabalhavam na mesma produtora de música no Ceará. "Vi as meninas chegando lá no escritório fazendo tampa de quentinha de colher. Às vezes, as coisas eram bem precárias".