João Gomes aparece beijando affair durante folga em Pernambuco

O cantor pernambucano João Gomes apareceu beijando um affair nesta segunda-feira (26), durante dia de folga em Pernambuco. O momento foi compartilhado pela própria pretendente.

João Gomes aparece beijando Ary Mirelle durante um 'banho de bica', segundo vídeo compartilhado nos stories dela. Após o beijo, o cantor jogou areia no cabelo da affair, em tom de brincadeira.

"Aqui era para ser romântico e ele acabou com minha hidratação", disse ela na publicação. Ary compartilhou outros momentos com João em sua rede social, inclusive assistindo a um show do cantor diretamente do palco, na noite de domingo (25).

Em seus stories, João também compartilhou um momento do banho da affair nesta segunda-feira (26). Os dois se seguem e é possível ver interações do cantor nas publicações de Ary.

João ganhou o prêmio Melhores do Ano, exibido neste domingo (25), na categoria Música do Ano, por 'Dengo'. O artista também é dono dos hits 'Meu Pedaço de Pecado', 'Eu Tenho a Senha' e 'Aquelas Coisas'.

