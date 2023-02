Iza assiste a jogo de novo affair, o jogador Yuri Lima, do Mirassol, em estádio em São Paulo

A cantora Iza, de 32 anos, foi flagrada assistindo ao jogo entre Mirassol e Palmeiras, na quarta-feira (1º). A artista vive um romance com o jogador Yuri Lima, do Mirassol. Ele mesmo confirmou o relacionamento, em entrevista ao Gshow, em janeiro. O atleta disse que os dois estavam se conhecendo, mas evitou falar mais detalhes por ser “reservado”.

O affair se tornou público durante o Réveillon, quando ele publicou uma foto no Instagram de um momento íntimo do casal. Pelas curvas, os fãs perceberam que seria Iza. Ainda na virada do ano, Yuri esteve em uma festa privada da cantora, no Rio, e em seguida a acompanhou no show em Copacabana.

Legenda: Cantora é flagrada em jogo do Mirassol Foto: Reprodução

Iza está solteira desde outubro do ano passado, quando anunciou o fim do casamento com o produtor musical Sérgio Santos. Eles estavam juntos desde 2018.