Giovanna Lancellotti comemora 30 anos com festão à fantasia

A atriz Giovanna Lancellotti celebrou 30 anos, nesse domingo (21), e para comemorar a data reuniu os amigos em uma festa à fantasia, no Rio de Janeiro. O look escolhido pela aniversariante foi inspirado na protagonista da novela “Tieta”, exibida na TV Globo em 1990.

Amigos famosos marcaram presença e se dedicaram nas fantasias. Juliette, por exemplo, se inspirou no filme “O Galinho Chicken Littte”. Já Fernanda Paes Leme apostou em uma Pedrita fashion.

Tata Werneck teve um dos looks mais elogiados: se inspirou em um dos personagens do Super Marios Bros., o Toad. Já Bruna Marquezine usou o icônico vestido de Jenna, do filme “De Repente 30”.

Maturidade

Ao Gshow, Giovanna Lancellotti falou sobre a chegada dos 30 anos. “Estou feliz com essa chegada, todo mundo fala que é a melhor idade. Acho que essa ansiedade dos 20 e poucos, essa urgência vai abaixar um pouco, o que para mim vai ser bom, já que eu me considero uma pessoa ansiosa. Se esse lado abaixar um pouco com a maturidade, agradeço”.

A aniversariante ainda ganhou uma declaração de amor do namorado, o empresário Gabriel David, no Instagram. “Hoje deveria ser o dia oficial da autenticidade! Mas, é muito mais importante do que isso, é o seu dia! Dia da menina que enche meus olhos de paixão, que me leva para as maiores aventuras, que exala amor e carinho, e que me mostrou que o padrão da vida é viver e ser feliz, sem mais. Seus 30 anos chegaram. 30 anos de uma mulher sábia, corajosa e verdadeira. 30 anos muito bem vívidos até aqui, e que a vida te traga mais 30 mil anos de muita saúde, paz e amor. Você merece o mundo princesa. Feliz aniversário! Te amo e te quero cada vez mais”.