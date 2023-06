Éder Militão assume relacionamento com estudante após posar com Karoline Lima em festa da filha

O jogador Éder Militão compartilhou no Instagram uma foto ao lado de Cássia Lourenço, nesse domingo (11), assumindo o relacionamento com a estudante de moda, após muita especulação.

A imagem foi publicada após ele sair da festa de "mêsversário" da filha, Cecília, fruto do relacionamento que teve com a influenciadora cearense Karoline Lima. Durante o evento, Éder chegou a posar com a ex e a filha. A imagem foi postada por Karoline, com uma sequência de imagens da celebração. Essa foi a primeira vez que os três comemoram a data juntos. O relacionamento terminou em meio a muitas polêmicas.

Segundo o perfil Segue a Cami, Éder já contratou uma cerimonialista para organizar o aniversário de 1 ano de Cecília, que acontece em julho. Ele e Karoline estão se ajustando para que a criança tenha somente uma comemoração, com toda a família.

Affair

Os rumores do affair de Éder e Cássia começaram em março, quando a estudante postou uma foto do jogador com a filha nos Stories. Quando a imagem viralizou, ela desativou a conta no Instagram, e posteriormente, criou uma nova, mas fechada.

Ela tem 25 anos e cursa moda, e já passou uma temporada em Madri, onde o jogador mora, e também visitou Sertãozinho, no interior de São Paulo, cidade natal de Éder.

No sábado (10), Cássia chegou a aparecer em um boomerang postado pelo jogador. A influenciadora aparecia atrás dele no vídeo, mexendo no celular.