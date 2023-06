Charles do Bronx vence no UFC com nocaute no 1º round; veja os destaques

Atento à luta entre Charles Oliveira "Do Bronx" e Beneil Dariush, na noite do último sábado, (10), o lutador russo Islam Makhachev aproveitou a oportunidade para parabenizar e provocar o lutador brasileiro, após ele ter vencido o duelo com nocaute contra Dariush ainda no primeiro round no UFC 289.

Nas redes sociais, Makhachev deu os parabéns para Do Bronx pela vitória, mas não se mostrou impressionado com o que fez o brasileiro e com seu nível de atuação na luta contra Dariush, que contava com a torcida do lutador russo.

Lembrando que a rivalidade entre os dois lutadores ficou mais fervorosa após Mahkachev se sagrar campeão do peso-leve, justamente na luta contra Do Bronx.

Congrats Charles.

But still there’s levels in this game 😎 — Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) June 11, 2023

O lutador russo escreveu em sua conta oficial do Twitter que "ainda existem níveis neste jogo".

Mahkachev tem 31 anos e é o campeão da categoria peso-leve, é o terceiro colocado no peo-por-peso e tem 12 vitórias seguidas.

LEIA MAIS Jogada Amanda Nunes anuncia aposentadoria após vencer Irene Aldana no UFC 289