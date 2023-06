Amanda Nunes anuncia aposentadoria após vencer Irene Aldana no UFC 289

A atleta brasileira Amanda Nunes anunciou aposentadoria após vencer, por decisão unânime, Irene Aldana, no UFC 289, no Canadá. A disputa aconteceu nesse sábado (10).

A maior lutadora de todos os tempos confirmou o favoritismo no MMA ao vencer Aldana, defendendo o cinturão do peso-galo (61kg).

Profissional desde 2008, Amanda deixa o esporte, aos 35 anos, como a primeira e única mulher a conquistar o status de dupla campeã no UFC.

No anúncio da aposentadoria, a Leoa colocou os cinturões do peso-galo e do peso-pena no centro do octógono, ao lado das luvas. Emocionada, discursou e gritou: "Sou campeã dupla para sempre!". Segundo o Uol, um fato que determinou a decisão pela aposentadoria foi o desejo da brasileira de ficar mais perto da família.