UFC 277: Brasileira Amanda Nunes vence rival e volta a ser campeã do peso-galo

A brasileira Amanda Nunes viveu uma noite épica no octógono do UFC, em Dallas, nos EUA. Com uma luta dominante, a brasileira venceu, na decisão unânime (50-45, 50-44 e 50-43), Julianna Peña. Com o resultado, Amanda retoma o cinturão do peso-galo do UFC após sete meses.

Com a vitória, Nunes volta ao topo da categoria que liderou entre 2016 e 2021. Além do triunfo, a brasileira retoma a condição de duplo campeã, sendo que a baiana também ostenta o título no peso pena (até 65,7kg.) da empresa.

"Sinceramente, sabia que quando a Leoa não pegasse sua presa na primeira vez, pegaria ela na segunda vez. E agora fiz história, sou a campeã dupla de novo! (...) A melhor coisa que fiz foi fazer minha academia. Sinto que lá estou segura, que posso crescer, e que se tenho pessoas dedicadas só para mim, posso ser ainda melhor. Era para fazer o mesmo na última luta, mas eu não estava pronta", disse amanda após a luta.

Histórico

No seu histórico no UFC Amanda Nunes chega agora a 22 vitórias no MMA, onde tem cinco derrotas.