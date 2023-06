Fortaleza x América-MG: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza feminino entra em campo neste domingo (11), quando enfrenta o América-MG em jogo de volta das quartas de final da Série A 2 do Brasileiro. O duelo será no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. As Leoas precisam vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar de fase e garantir o acesso para a elite da modalidade. A vitória simples leva à disputa de pênaltis.

Na primeira fase, a equipe comandada por Guilherme Giudice não sofreu nenhuma derrota. Em sete jogos, foram cinco vitórias e dois empates. Assim, as Leoas encerraram como líder do Grupo B, com 17 pontos.

A equipe avançou para as quartas de final e sofreu o primeiro revés no jogo de ida, diante do América-MG. A equipe adversária venceu por 2 a 1 , em jogo realizado no último sábado (3). O técnico terá todo o time à disposição.

"Difícil tomar uma virada no fim do jogo. A gente sabia que aqui o América viria para cima. A gente tentou suportar ao máximo. Mas sabemos que não tem nada perdido ainda. A diferença é de um gol, a gente tem um jogo em casa. É importante se preparar bem para a gente ir pra essa final agora", ressaltou Guilherme.

América-MG terminou a primeira fase em quarto do Grupo A. O clube mineiro conquistou três vitórias, um empate e três derrotas na fase inicial, além de 10 pontos. Em casa, a equipe do técnico Jorge Victor venceu o primeiro duelo e precisa de uma vitória simples ou empate para garantir o acesso.

Os quatro semifinalistas já garantem acesso para a Série A1 do Campeonato Brasileiro feminino de 2024.

ONDE ASSISTIR

Youtube TV Leão

FICHA TÉCNICA