Ex-auxiliar da Seleção feminina, Fortaleza anuncia Guilherme Giudice como novo técnico das Leoas

Guilherme Giudice é o novo técnico das Leoas para a temporada de 2023. O paulista tem experiência no futebol profissional da categoria e já atuou como auxiliar técnico da Seleção Feminina. Ele assume o Fortaleza após a saída de Débora Ventura. O treinador celebrou a nova etapa profissional em publicação nas redes sociais.

"Com muito orgulho e energia, assumo como treinador a equipe feminina do Fortaleza. Uma nova jornada profissional e pessoal em parceria das Leoas. Juntos vamos solidificar o presente e liderar o futuro", escreveu Giucide.

Coordenador de Futetebol Feminino do Tricolor, André Rocha cita a chegada como passo importante para a formação de um grupo competitivo na luta pelo acesso.

"Contactamos o Guilherme baseado em seu currículo. Sua história dentro do futebol é vencedora onde tem passagens por São José-SP, Santos e Seleção Brasileira, além de possuir o perfil que o Clube procurava. Esperamos que consiga evoluir seu trabalho e consequentemente leve as Leoas à elite nacional", disse o coordenador.

NOVO TÉCNICO

Guilherme Giudice tem 39 anos, é formado em Educação Física e pós-graduado em Treinamento Desportivo e Gestão de Centros Poliesportivos. Além disso, possui a Licença Pro da CBF Academy.

Natural de São José dos Campos (SP), ele foi campeão da Copa Paulista (2020) com o Santos e teve grande destaque na equipe do São José. Então, chegou à Seleção. Por lá, tornou-se auxiliar técnico da equipe principal por um ano. Depois, voltou ao Peixe em 2018 onde seguiu até 2020 e retornar ao São José.

O Fortaleza estreia no Brasileiro Feminino A2 neste domingo (16), quando enfrenta o JC Futebol na primeira rodada do Grupo B. O duelo será às 16h (de Brasília) no Estádio Floro Rabelo de Mendonça, em Itacoatiara, no Amazonas. Veja tabela de jogos.