Com gol aos 47 do 2º Tempo, Fortaleza vence Clássico-Rainha e conquista Campeonato Cearense Feminino

Com gol nos acréscimos, o Fortaleza sagrou-se Campeão Cearense Feminino de 2022. As tricolores venceram o Clássico-Rainha diante do Ceará por 2 a 1 na noite desta segunda-feira (7) no Presidente Vargas, e levantaram a Taça Denise Santiago.

O Fortaleza abriu o placar aos 43 do 1º tempo com Natália, mas Michele Carioca empatou aos 46 do 2º tempo. Na etapa final de jogo, partida foi equilibrada, com duas chances claras de gol para os dois times, quando aos 47 minutos, Emily marcou o gol do título.

Legenda: As leoninas conquistaram o título cearense em jogo no Presidente Vargas contra o Ceará Foto: Karim Georges / Fortaleza EC

Tri

O detalhe é que ela entrou no jogo aos 40 minutos do 2º tempo para entrar para a história do Tricolor de Aço, que havia conquistado o Estadual pela última vez em 2020. O título foi o 3º do Fortaleza no Campeonato Cearense (2010, 2020 e 2022).

