CBF divulga tabela básica do Brasileirão Feminino A2; veja jogos do Fortaleza

A Diretoria de Competições da CBF divulgou, na última quinta-feira (23), a tabela básica do Brasileirão Feminino A2 de 2023. Foram divulgadas as 5 primeiras rodadas da 1ª Fase do certame, que começa no dia 15 de abril.

O Fortaleza é o representante cearense na competição, e estreia no dia 16 de abril contra o JC FC-AM, fora de casa. As leoninas estão no Grupo B.



Regulamento e calendário

A primeira fase da Brasileiro Feminino A2 está prevista para os dias 15 de abril a 27 de maio. A grande final está programada para os dias 1 e 08 de setembro.

A competição será disputada em quatro fases. Na primeira, os dezesseis times serão distribuídos em dois grupos de oito clubes cada. Na segunda etapa, estarão classificados para as quartas de final as quatro times melhores colocadas em cada grupo e, assim, brigarão por uma vaga na semifinal e na final.

Para a formação dos grupos o critério utilizado foi a proximidade geográfica por estado. Na primeira fase, os clubes se enfrentarão em turno único dentro de cada grupo. A partir das quartas de final, os confrontos serão em partidas de ida e volta.

Grupos

Grupo A:

Cresspom-DF, Minas Brasília, América-MG, Botafogo, Fluminense, São José-SP, A.D Taubaté-SP,

Red Bull Bragantino-SP

Grupo B:

3B-AM, JC-AM, ESMAC-PA, Vila Nova-GO, Fortaleza, Botafogo-PB, Sport Recife e UDA-AL



Confira os 5 primeiros jogos do Leão na competição

16/04 - 16h - JC Futebol Clube-AM x Fortaleza

23/04 - 15h - Fortaleza x Esmac-PA - PV

29/04 - 15h - Sport-PE x Fortaleza - Ilha do Retiro

07/05 - 15h - Fortaleza x Uda-AL - CT Ribamar Bezerra

13/05 - 15h - Fortaleza x Botafogo-PB - PV