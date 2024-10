Sport tem retornos e desfalques contra o Ceará na Série B; veja provável escalação

O Sport contará com o retorno de uma peça importante no seu elenco na partida contra o Ceará, na próxima segunda-feira (7), pela Série B do Brasileirão 2024. O meio-campista Fabricio Domínguez se recuperou de lesão e deve retornar ao time titular da equipe pernambucana.

Outro retorno é de Di Plácido, recuperado de lesão, que deve iniciar no banco de reservas. Por outro lado, Helibelton Palacios e Romarinho seguem lesionados e em tratamento no departamento médico, sendo desfalques contra o Ceará.

O técnico Pepa deve levar a campo a seguinte equipe titular contra o Ceará: Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Fabricio Domínguez, Felipe e Lucas Lima; Tití Ortiz, Chrystian Barletta e Zé Roberto.

Sport e Ceará entram em campo na próxima segunda-feira (7), às 21h (horário de Brasília), no estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE), para disputar a 30ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.