Mr. Olympia: saiba quem é Bruno Santos, atleta brasileiro de fisiculturismo

Bruno Santos, atleta de fisiculturismo, é uma das esperanças de conquista para o Brasil no Mr. Olympia 2024, a principal competição de fisiculturismo do mundo, que terá início no próximo dia 10 de outubro, nos Estados Unidos.

Está será inclusive a primeira vez em que Bruno Santos disputará uma edição do Mr. Olympia. Outros brasileiros também geram bastante expectativa na competição, principalmente Ramon Dino.

Natural de Araguaina/TO, Bruno Santos nasceu no dia 5 de maio de 1992. Ele concorre atualmente na categoria Open - Pro, que consagrou grandes nomes do fisiculturismo mundial. O peso médio de Bruno é de 140kg.

Entre as principais conquistas de Bruno estão a de campeão Overall Muscle contest Nacional 2021, campeão overall Muscle contest Nacional 2019, Top 8 Romania Muscle Fest PRO, campeão Overall Muscle show Paraguai 2020 e 3x campeao Overall estadual 2018.