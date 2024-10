Cid Moreira viralizou como voz do bordão 'Jabulani' na Copa do Mundo de 2010

O jornalista Cid Moreira, que faleceu na manhã desta quinta-feira (3), aos 97 anos, teve a sua voz marcante também utilizada no futebol. Ele viralizou como voz do bordão “Jabulani”, na Copa do Mundo de 2010.

“Jabulani” era o nome da bola oficial da Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul. No período da disputa do Mundial, Cid Moreira viralizou com um áudio pronunciando o nome “Jabulani”.

A causa da morte de Cid Moreira foi falência múltipla de órgãos. Segundo a Globo, o locutor e apresentador estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, onde tratava um quadro de pneumonia.