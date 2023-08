Pe Lu, da banda Restart, é tio de João Guilherme; entenda o parentesco

Com o retorno do Restart, passou a se especular nas redes sociais qual o parentesco de Pe Lu, membro da banda, e João Guilherme, filho de Leonardo. Os dois aparecem juntos em fotos no Instagram e em eventos de família.

O que acontece é que Pe Lu é irmão de Naira Ávila, mãe de João Guilherme, que se envolveu com Leonardo entre 2001 e 2002, período que ele passou separado de Poliana.

Na época do envolvimento com Leonardo, Naira era dançarina do grupo de axé Raça Pura, que fez muito sucesso com as músicas “O pinto” e “Juliana”.

Separação

Recentemente, além do retorno do Restart, Pe Lu anunciou o fim do relacionamento com a influenciadora digital Nah Cardoso. Eles tinham casado em 2022, em uma cerimônia em Las Vegas, nos Estados Unidos.