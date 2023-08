João Gomes lança música para campanha do Criança Esperança 2023; escute

O cantor João Gomes lançou, nesta sexta-feira (4), uma música voltada ao projeto "Criança Esperança". A composição é intitulada de "A Gente É Muito Mais Criança".

"Ter um amigo (ai, meu Deus, como é bom). Ter um futuro (é esperança de montão)", diz o início da canção.

Escute trecho:

Na edição do programa "Encontro", desta sexta-feira, a apresentadora Tati Machado falou sobre o lançamento da produção musical.

João Gomes, Ana Castela e Chitãozinho e Xororó fazem feat em especial

Um dos números do festival do Criança Esperança 2023 contará a história de uma jovem do campo beneficiada por um projeto apoiado no interior da Bahia.

O musical escolhido para representar o tema será comandado por Ana Castela, Chitãozinho e Xororó e João Gomes, que vão dar voz a sucessos do gênero sertanejo e do piseiro.