Banda Restart volta aos palcos para realizar turnê de despedida pelo Brasil

Para alegria de muitos, ela voltou: a banda Restart anunciou que irá retornar aos palcos após longos oito anos de hiato. A turnê acontecerá em diversos lugares do Brasil e promete trazer os maiores hits da carreira do grupo. As informações são da Folha de São Paulo.

O primeiro show da turnê ocorrerá no dia 7 de outubro, em São Paulo. Os ingressos começarão a ser vendidos já nesta sexta-feira (4), no site oficial da empresa Ticket 360. Essa será a primeira apresentação de Pe Lanza, Pe Lu, Koba e Thomas desde 2015, quando se separaram.

"Pra Você Lembrar"

A turnê de despedida e comemoração pelos 15 anos de criação da banda Restart foi nomeada "Pra Você Lembrar". Ainda neste ano, além de São Paulo, o grupo passará por Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. No nordeste, a banda planeja ir para Salvador e Recife, mas somente em 2024.

Apresentações serão embaladas por nostalgia, com uma setlist repleta de sucessos. Entre as 25 canções que o grupo planeja tocar nos shows, estão os hits "Levo Comigo", "Recomeçar" e "Menina Estranha"

Vai ter calça colorida?

Eles dizem que sim. Em entrevista para a Folha de São Paulo, Pe Lanza, Pe Lu, Koba e Thomas prometeram continuar usando as roupas coloridas que marcaram a estética da banda. No entanto, os cabelos alisados foram deixados para trás.

"Nesses oito anos que se passaram, vivemos coisas diferentes. Não tem como a gente fazer exatamente o que fazíamos", disse o guitarrista Koba, que virou diretor de uma produtora de vídeos neste tempo. "Tentamos abraçar a personalidade nova de cada um, que vai estar expressa nas roupas, mas de um jeito que ainda pareça Restart".