Após romper com a família, Larissa Manoela tem 'braço direito' que a conhece desde a infância

Apesar de ter rompido com os pais, Silvana e Gilberto, e assumido o controle da própria carreira, Larissa Manoela conta com profissionais para auxiliá-la na nova fase. Seu braço direito, segundo o “Extra”, é Nathalie Conovalow, que já foi sua assessora de imprensa e atualmente é assessora administrativa da artista.

Ainda conforme o jornal, Larissa e Nathalie se conheceram quando a artista ainda era criança, e virou uma das estrelas de “Carrossel”, do SBT. Nathalie trabalhava na produção do folhetim. Ela deixou a área televisiva para assessorar Larissa, e foi contratada por Silvana e Gilberto.

Relação de carinho

Nas redes sociais, as duas trocam declarações que demonstram que a relação foi além do profissional.

“Ver o crescimento pessoal e profissional dela é gratificante, porque hoje estou longe, mas por muito tempo acompanhei tudo de perto, e ver a sua realização me deixa muito feliz. Ouvir sua risada, aquela escandalosa, me faz falta! As conversas, confidências e o dia a dia me faz falta”, escreveu Nathalie para Larissa, no aniversário da artista, em 2020. Atualmente a assessora mora em Orlando, nos Estados Unidos.

Ela, inclusive, deixou de trabalhar com Larissa em 2018, quando foi viver em solo americano. A parceria profissional das duas foi retomada em junho desse ano, quando Larissa abriu a empresa Mimalissa, para gerenciar a própria carreira. Atualmente, mesmo morando nos Estados Unidos, Nathalie integra a equipe que cuida das finanças da artista.