Esposa de Thiago Silva fala sobre plano de emagrecimento em meio à polêmica com Maíra Cardi

Após troca de farpas com Daniel Cady, Maíra Cardi se envolveu em outra polêmica, mas com Belle Silva. A esposa do jogador Thiago Silva compartilhou, nessa quarta-feira (16), vídeos antigos em que relata sua experiência negativa com uma coach de emagrecimento, que a web acredita se tratar da ex-BBB.

A polêmica envolvendo as duas começou nos últimos dias, quando Cardi resolveu expor os nomes de seus clientes famosos para comprovar a eficácia de seu método de emagrecimento, após a técnica ser questionada durante troca de farpas com Daniel Cady.

Entre as celebridades citadas, estava Thiago Silva. O jogador, no entanto, não teria sido cliente da coach, de acordo com sua esposa. “Mentira, Thiago nunca fez nada com essa mulher”, afirmou Belle em suas redes sociais.

Contestando a declaração, Maíra compartilhou capturas de tela que mostram conversas, aparentemente profissionais, entre ela e o atleta.

EXPERIÊNCIA TRAUMÁTICA

A publicação da ex-BBB parece ter inflamado ainda mais a esposa do jogador, que, nessa quarta-feira (16), compartilhou novamente um vídeo antigo, em que aparece relatando sua experiência negativa com uma coach de emagrecimento.

Apesar de não serem citados nomes durante a filmagem, diversos usuários levantaram a hipótese de que a profissional em questão seja Cardi.

No registro, Belle conta ter procurado o programa de emagrecimento da coach após ganhar muitos quilos repentinamente. O método teria custado caro para a influenciadora, que, além do próprio plano, ainda precisou custear a hospedagem e a vinda de dois funcionários brasileiros ligados ao programa para Paris, onde ela morava na época.

“Um era o personal que ficava comigo ali. Outro era a cozinheira que cozinhava tudo pra mim, ficava na minha casa. Essa pessoa ficou na minha casa. E o personal e botei ele num hotel. Tive que pagar a matrícula dele na academia”, revelou.

Com direito a uma consulta virtual por semana com a coach, Bela permaneceu no programa durante três meses, período descrito por ela como “inferno”.

“Foram três meses de inferno. Essa coach conseguiu me ferrar psicologicamente. Eu, que até então estava só com a autoestima baixa, fiquei depressiva. A menina que tava na minha casa, que cozinhava pra mim, fazia meu café, meu almoço, minha janta, meu lanche. Se quisesse beber água, faltava pouco ela enfiar na minha boca para ela ter certeza que era aquilo que eu tava tomando”, contou.

Segundo o relato, a cozinheira, seguindo as ordens da coach, chegou a revirar o lixo da residência para garantir que a esposa de Thiago Silva estava respeitando a dieta durante a madrugada.

Apesar de ter seguido o plano à risca, Belle afirmou não ter conseguido perder peso como os outros clientes da profissional. Frustrada, ela questionou a coach, que argumentou que a influenciadora deveria ser sonâmbula.

“A coach falava pra mim que eu era sonâmbula, um dos absurdos que ela falou pra mim, que não era possível não tá dando certo o programa dela. Que todo mundo emagrecia menos eu”, disse Belle.

A “gota d’água” para a influenciadora foi quando, para resolver o “problema”, a consultora sugeriu que ela trancasse a porta do quarto à noite e colocasse a chave sob o travesseiro do marido, o que a impediria de sair do quarto para comer durante a madrugada.

Por fim, Belle resolveu desistir do programa após perceber que estava sendo afetada psicológica e emocionalmente.